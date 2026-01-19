A Miguel Uribe “no solo lo mató un sicario, también la omisión del Estado”: el país reacciona a imputación contra Augusto Rodríguez

La anunciada imputación de cargos de la Fiscalía contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, podría traducirse en un fuerte golpe al corazón del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Rodríguez es el hombre de confianza del presidente, el que le habla al oído, el que lo protege y lo blinda, según le ha dicho varias veces el propio funcionario a SEMANA.

La Justicia imputará a Rodríguez, quien hizo parte de la desaparecida guerrilla del M-19, porque habría desatendido las 23 solicitudes en las cuales Uribe Turbay pedía el refuerzo de su esquema de seguridad ante las amenazas en su contra.

No obstante, no obtuvo respuestas. Y fue asesinado.

El tema no es de poca monta.

La decisión judicial ha generado varias reacciones. El exministro Luis Felipe Henao desempolvó una columna de opinión del diario El Tiempo en la cual afirmó:

“A Miguel Uribe Turbay no solo lo mató un sicario. Lo mató la omisión del Estado, la falta de protección y un discurso de odio promovido desde el poder. Esto fue un magnicidio. Y el Gobierno debe responder. Hoy está más actual que nunca esta columna de opinión”.

La exprecandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal no se quedó callada y dijo que ojalá “este proceso en contra de Augusto Rodríguez no sea una excusa o cortina de humo que impida saber quién dio la orden, quién fue el determinador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay”.

Por su parte, la exprecandidata presidencial Paola Holguín dijo que esto es un paso importante en el magnicidio de Miguel Uribe:

“Nosotros esperamos que se haga justicia y que respondan todos los responsables, los autores materiales, intelectuales. Y, en este caso, el director de la UNP por la negligencia, por la omisión, por no atender los múltiples llamados que hizo el candidato para que le reforzaran su seguridad”, enfatizó.

Por su parte, el congresista del mismo partido político Juan Espinal afirmó: “La Justicia debe llegar. Augusto Rodríguez, director UNP, ha sido un irresponsable con la seguridad de todos los que hacemos parte de la oposición. El asesinato de Miguel Uribe no puede quedar en la impunidad”.

Julián Quintana, exdirector del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), fue más allá y se refirió al alcance jurídico de la imputación de cargos contra Rodríguez.

“La imputación al director de la UNP es jurídicamente correcta y demoledora. Confirma la responsabilidad por omisión del gobierno de Gustavo Petro en el asesinato de Miguel Uribe. El Estado falló, y alguien debe responder. Bien por la Fiscalía: impunidad no es opción”.

La audiencia de imputación de cargos quedó programada para el próximo 14 de febrero, a partir de las 2:00 p. m.

Rodríguez deberá responder por los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por acción.