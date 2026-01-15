Una de las procesadas por el magnicidio del precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay, pidió perdón a la familia del senador por su responsabilidad en el atentado y las declaraciones que dio despertaron molestias en sectores políticos.

Se trata de Katherine Martínez Martínez, quien es señalada por su presunta participación en la planeación y ejecución del atentado que apagó la vida del aspirante a la Casa de Nariño por el Centro Democrático. La presunta criminal aseguró en medio de una audiencia que ella “nunca quiso hacerle daño” al congresista.

“Con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel“, expresó Martínez, asegurando que cometió un ”error muy grande" en su participación en el crimen.

El candidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Juan Carlos Pinzón, aseguró que las palabras de la procesada deshonraron a la familia del exsenador, quien fue víctima de un atentado en junio de 2025 y falleció semanas después, el 11 de agosto.

“Qué desgracia. Deshonran el legado de Miguel Uribe Turbay. Un gran hombre, definido por su vocación al servicio del Colombia, mi amigo. Sin piedad ni tregua para los criminales. Colombia ya ha tenido suficiente”, expresó Pinzón.

Martínez, también conocida con el alias de “Gabriela”, tendrá un preacuerdo con la Fiscalía tras aceptar su responsabilidad en el crimen.