María Fernanda Cabal visitó la Casa Blanca y se reunió con congresistas republicanos

La visita se dio en medio de su participación en el foro 60 años de terror cubano: cómo La Habana estableció una red internacional de terror desde 1966.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 8:21 p. m.
María Fernanda Cabal visitó la Casa Blanca Foto: María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aprovechó su visita a Washington, donde participó en el foro “60 años de terror cubano: cómo La Habana estableció una red de terror internacional en 1966”, para visitar la Casa Blanca y encontrarse en congresistas epublicanos estadounidenses.

María Fernanda Cabal advierte sobre encuentro de la organización Internacional Progresista en Bogotá

A través de su cuenta de X, la senadora difundió fotos de su recorrido en la Casa Blanca y del encuentro que tuvo con la congresista Debbie Wasserman Schultz.

“Compartí con la congresista Debbie Wasserman en Washington. La cruzada en defensa de la libertad continúa y a Colombia vamos a protegerla, hasta que desterremos a los izquierdópatas que quieren dejarnos sin país”, comentó la senadora colombiana en sus redes sociales.

María Fernanda Cabal advierte sobre posible “feria de contratos” en el Gobierno Nacional

Durante esa misma visita, Cabal aseguró que el presidente Gustavo Petro estaría convocando a la organización Internacional Progresista para un encuentro de dos días en Bogotá, con el que buscaría construir una “contranarrativa” dirigida al presidente estadounidense y con el objetivo de influir en las elecciones parlamentarias.

La congresista sostuvo que el mandatario colombiano estaría persiguiendo el objetivo de “reorganizar sus redes” como consecuencia de los cambios que se dieron en el escenario geopolítico global.

