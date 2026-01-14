La senadora María Fernanda Cabal le solicitó al procurador Gregorio Eljach establecer una vigilancia preventiva sobre la contratación estatal, en el marco de la ley de garantías.

La congresista le pidió a la Procuraduría General de la Nación que se designe un equipo especial para ejercer vigilancia sobre los procesos de contratación que está adelantando el Gobierno Nacional, debido a las denuncias periodísticas sobre una posible feria de contratos en el Estado.

“En mi calidad de senadora de la República, y ante las alarmantes denuncias periodísticas recientemente publicadas por el diario El Colombiano (12 de enero de 2026), me permito solicitar de manera urgente la designación de un equipo especial de la Procuraduría para ejercer vigilancia preventiva y estricta sobre los procesos de contratación que se vienen adelantando en distintas entidades del Gobierno Nacional, en vísperas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías”, escribió Cabal en su carta dirigida a Eljach.

La congresista envió un mensaje de alerta sobre los contratos que se estarían celebrando en el Fondo de MinIgualdad, el DAPRE, el Ministerio TIC, la ADRES y el Ministerio de Salud, en los que se estarían destinando más de 70 mil millones de pesos a contratos temporales, sumado a una acelerada vinculación de personal, justo cuando el país se prepara para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

La norma indica que los procesos contractuales deben detenerse para el 31 de enero, fecha a partir de la que no pueden celebrarse contratos que no hayan contado con la respectiva convocatoria pública.

“Lo que estamos viendo es un patrón preocupante que exige una reacción inmediata de los organismos de control”, advirtió la senadora Cabal desde Washington, ciudad desde la que también alertó sobre un encuentro de la Internacional Progresista programado para este mes de enero.

La senadora afirma que los cuestionados contratos podrían ser “corbatas” de cara a los procesos electorales. “Ante las graves denuncias sobre la feria de contratos ‘corbata’ en el gobierno Petro, acabo de radicar solicitud formal al Procurador para que actúe de inmediato. Con Petro no dejarán la olla raspada. ¡Se la llevarán!”, concluyó.