La senadora María Fernanda Cabal advirtió, desde un foro en Washington, Estados Unidos, que el presidente Gustavo Petro estaría convocando a la organización Internacional Progresista para un encuentro de dos días en Bogotá, con el que buscaría construir una “contranarrativa” dirigida al presidente estadounidense y con el objetivo de influir en las elecciones parlamentarias.

La congresista sostuvo que el mandatario colombiano estaría persiguiendo el objetivo de “reorganizar sus redes” como consecuencia de los cambios que se dieron en el escenario geopolítico global.

¿Ministros del Gobierno Petro contra la oposición?

“Necesitan reunirse de urgencia para construir una contranarrativa, crear una red que permita distorsionar la realidad y proteger su proyecto ideológico”, dijo Cabal durante su participación en el foro 60 años de terror cubano: cómo La Habana estableció una red internacional de terror desde 1966, evento que fue organizado por el Center for a Free Cuba.

La senadora sostuvo que el encuentro de la Organización Internacional Progresista sería el escenario mediante el que el jefe de Estado colombiano buscaría efectuar articulaciones internacionales para influir en los procesos electorales.

María Fernanda Cabal aseguró que denuncias del Gobierno contra congresistas buscan “silenciar la oposición usando el aparato judicial”

“El comunismo es la representación de la degradación de la dignidad humana y de la inversión de la realidad: convierte a los victimarios en víctimas y criminaliza a quienes defienden el orden democrático”, sostuvo la congresista desde ese escenario.

La senadora pidió que se investigue quiénes son los financiadores de esas “redes” afines a la izquierda.