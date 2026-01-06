Política

María Fernanda Cabal aseguró que denuncias del Gobierno contra congresistas buscan “silenciar la oposición usando el aparato judicial”

La senadora fue acusada por Andrés Idárraga, ministro de Justicia por supuestamente “invitar o incentivar” una intervención militar en Colombia.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 10:28 p. m.
María Fernanda Cabal y Andrés Idárraga, ministro de Justicia.
María Fernanda Cabal y Andrés Idárraga, ministro de Justicia. Foto: SEMANA

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, respondió a la denuncia penal que Andrés Idárraga, ministro de Justicia, presentó en su contra por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional, al “invitar o incentivar una intervención militar extranjera”.

Cabal rechazó a la denuncia, asegurando que “no existe delito de opinión” y que es un intento por silenciar a la oposición a través de la denuncia penal.

"No existe el delito de opinión.Lo que estamos viendo es un intento más del gobierno Petro de silenciar a la oposición a través del aparato judicial", sostuvo.

Igualmente, dijo que invocar el artículo 455 del Código Penal, que habla del delito de menoscabo de la integridad nacional, ante las declaraciones de una senadora va en contra de la libertad de expresión.

MinJusticia interpone nueva denuncia contra varios congresistas por “incentivar intervención militar extranjera”

“Invocar el artículo 455 del Código Penal para acusar a congresistas por sus opiniones y posturas políticas, es una amenaza directa a la libertad de expresión y a la democracia misma. Ninguna crítica o propuesta que disienta del gobierno actual puede ser tratada como un delito", agregó Cabal.

Y dijo que hoy son tres congresistas los denunciados: “Mañana, cualquiera que alce la voz”.

De acuerdo con un comunicado de la senadora, seguirá opinando y ejerciendo control político frente al Gobierno de Gustavo Petro.

“Cabal reiteró que no se dejará amedrentar y que continuará ejerciendo control político y defendiendo el derecho de los colombianos a expresarse libremente frente al gobierno de Gustavo Petro", se lee en el documento.

Tanto Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, como Andrés Idárraga, ministro de Justicia, han presentado denuncias contra congresistas ante la Corte Suprema de Justicia. A esto se une Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, quien también acusó a parlamentarios como Lina Garrido, de Cambio Radical, y Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, de incentivar una acción militar contra el mandatario colombiano.

