MinJusticia interpone nueva denuncia contra varios congresistas por “incentivar intervención militar extranjera”

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, se sumó a su colega Antonio Sanguino y radicó una nueva denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra tres congresistas que habrían incentivado una intervención militar extranjera, después de la captura de Nicolás Maduro y de las pullas del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro.
Denuncia radicada y sin titubeos. Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se presentó denuncia penal contra la Representante Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal por el presunto delito de Menoscabo de la Integridad… pic.twitter.com/PQy3teiTrY— Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) January 6, 2026
La denuncia, señala el documento, es contra “los senadores Jhonatan Ferney Pulido Hernández (JP), María Fernanda Cabal y la representante a la Cámara, Lina María Garrido”, y argumenta que es por, “las aseveraciones delictuosas perpetradas por los acá denunciados en la plataforma X, posterior a la intervención militar que realizó el gobierno de Estados Unidos en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro”.
Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS 🇺🇸 . Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor.— Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) January 5, 2026
Para el ministro de Justicia el asunto no es menor, pues los mensajes publicados por los congresistas opositores constituyen un llamado a acciones militares como la ocurrida en Venezuela, cuando fue capturado Nicolás Maduro.
Para que les arda un poquito más a los petristas: para mí, Lina Garrido, la BASE ANTINARCÓTICOS más grande del mundo deben ponerla los #EstadosUnidos y @realDonaldTrump en #Colombia. Les doy mi palabra que trabajaré incansablemente para ello si votan por mí al Senado. Soy la #6…— Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) January 5, 2026
“Incluyen exhortaciones que podrían calificarse como un llamado a invasiones, lo cual se aleja de la simple, opinión política para entrar en el ámbito de la promoción de hostilidades contra la patria”, argumenta la denuncia que agrega que estos mensajes de los congresistas “contravienen su obligación constitucional de defender el orden jurídico y la soberanía de la nación”.
🤡Payaso!! Maduro también decía que “dormía como un niño” y durmiendo lo agarraron.— Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) January 4, 2026
Hace 3 días Maduro culpaba a tu mal gobierno del narcotráfico que pasaba por Venezuela.
Así que mantén tus calzoncillos limpios, porque también te llegará tu hora ser despreciable! @petrogustavo https://t.co/YQPl7gQIUT
La denuncia plantea la violación de artículos de Código Penal que “sanciona severamente a quien realice actos dirigidos a someter al país a un dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional. Asimismo, la instigación a la guerra, tipifica el incentivar acciones hostiles o llamar a invasiones externas. Ambas figuras jurídicas protegen la existencia misma de la nación frente a invitaciones a operativos militares extranjeros en suelo colombiano”.
Yo en cambio si celebraría el respaldo tecnológico y militar norteamericano en el Catatumbo, en Cauca, Putumayo, Guaviare, Nariño y Chocó, liberando a la población civil del terror. La guerra se gana con apoyo aliado y superioridad aérea. https://t.co/hLuBcd01ZV— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 5, 2026
Para el ministro Idárraga, “estas manifestaciones, sumadas a los mensajes que sugieren que al jefe de Estado colombiano “también le llegará su hora” tras la captura de un mandatario extranjero, se apartan del derecho a la libre expresión para configurar un incentivo a la hostilidad externa contra las instituciones nacionales".
Puntualmente, sobre las publicaciones de los congresistas en X, que pueden argumentarse como una posición política o una opinión, el documento es claro que en este caso no se puede tomar a la ligera.
“Las aseveraciones que invitan a una intervención militar externa o proponen la entrega de territorio nacional para la instalación de bases extranjeras no solo erosionan la integridad del poder público, sino que representan un abandono de su posición de garante frente a la seguridad y autonomía de los ciudadanos”, argumenta la denuncia radicada en la Corte Suprema de Justicia.