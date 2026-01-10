¿Ministros del Gobierno Petro contra la oposición?

En medio de la tensión entre Petro y Trump, en la que el mandatario estadounidense incluso contempló una intervención militar en Colombia, el petrismo se empeñó en convertir una crisis diplomática en una oportunidad política.
Ministros, congresistas y activistas interpusieron al menos siete denuncias contra Lina Garrido, María Fernanda Cabal, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo. Hasta hubo una solicitud del Ministerio del Interior para investigar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
El motivo es el presunto delito de menoscabo a la integridad nacional por una supuesta traición a la patria tras, aparentemente, invitar a una intervención estadounidense. En la oposición consideran que es un intento por callarlos de cara a las próximas elecciones.