¿Ministros del Gobierno Petro contra la oposición?

En medio de la tensión entre Petro y Trump, en la que el mandatario estadounidense incluso contempló una intervención militar en Colombia, el petrismo se empeñó en convertir una crisis diplomática en una oportunidad política.

Ministros, congresistas y activistas interpusieron al menos siete denuncias contra Lina Garrido, María Fernanda Cabal, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo. Hasta hubo una solicitud del Ministerio del Interior para investigar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

María Fernanda Cabal aseguró que denuncias del Gobierno contra congresistas buscan “silenciar la oposición usando el aparato judicial”

El motivo es el presunto delito de menoscabo a la integridad nacional por una supuesta traición a la patria tras, aparentemente, invitar a una intervención estadounidense. En la oposición consideran que es un intento por callarlos de cara a las próximas elecciones.