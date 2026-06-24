¿Quién es el procurador que aspira llegar a la Corte Suprema de Justicia?

El nombre de Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, procurador delegado a cargo de la Sala Disciplinaria de Instrucción, apareció en la lista de 10 candidatos que seleccionó el Consejo Superior de la Judicatura para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia.

Sanjuán Gálvez se ha convertido en uno de los principales funcionarios de la Procuraduría que lidera sendas investigaciones disciplinarias que se han vuelto cruciales contra varios altos funcionarios del Estado colombiano.

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Pero ahora estaría buscando la forma de dar el salto de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, competente para llevar a juicio a los congresistas que incurran en algún tipo de delito.

El procurador Jorge Enrique Sanjuán aspira a ocupar el cargo que en las próximas semanas dejará el magistrado Jorge Emilio Caldas, quien tiene robustas investigaciones en su despacho judicial.

El procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez. Foto: No

Sanjuán es abogado de la Universidad de Caldas, especialista en Ciencias Penales y en Derecho Constitucional, y tiene un magíster en Ciencias Penales. Ese cupo en la Corte lo disputa con otros reconocidos personajes judiciales como la fiscal delegada ante la Corte, Marcela Abadía.