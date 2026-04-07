Magistrado que llevó a la cárcel al general (r) Rodolfo Palomino liderará juicio contra Velasco y Bonilla por UNGRD

SEMANA conoció que al magistrado Jorge Emilio Caldas, integrante de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, le tocó por reparto asumir el juicio contra los exministros del Gobierno Petro Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

El magistrado Caldas es recordado porque fue el responsable del proceso que dejó en la cárcel por más de siete años al exdirector de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino, por interferir en una investigación penal en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de que un fiscal delegado ante ese alto tribunal radicó el escrito de acusación en contra de los dos altos exfuncionarios del Gobierno Petro. Sin embargo, la Fiscalía confirmó en las últimas horas que ese recurso se presentó con vencimiento de términos, lo que permitió que Bonilla terminara recobrando su libertad.

Mientras que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sigue en la cárcel por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, por el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido al Gobierno Petro.