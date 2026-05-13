General (r) Rodolfo Palomino: Corte Suprema niega recurso de casación y deja en firme su condena

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme este miércoles, 13 de mayo, la condena de 7 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, quien acudió a un recurso de casación para refutar la decisión en su contra por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

El caso se cerró con un audio que grabó la entonces fiscal Sonia Lucero Velásquez en el momento en que recibió la visita sorpresiva del general Rodolfo Palomino, quien le pidió que revisara la investigación para que tomara una decisión favorable en el caso del empresario y exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, Luis Gonzalo Gallo.

Corte Suprema ratifica condena de siete años de prisión contra el general (r) Rodolfo Palomino. “Se aprovechó de su cargo”

Los nueve magistrados de la Sala de Casación Penal decidieron rechazar la casación que radicó la defensa de Palomino y terminaron dejando en firme la condena de 7 años de cárcel en contra del entonces director de la Policía de Colombia.

El alto tribunal calificó como “un abuso de poder” que el entonces general haya utilizado su cargo para tratar de influir en la decisión de una jueza para beneficiar al influyente empresario.