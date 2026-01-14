Confidenciales

Juan Daniel Oviedo le sale al paso a ofensas de Claudia López: “No está en ningún lado… solo en AyClaud"

Los dos contendores políticos mantienen una abierta confrontación en redes sociales.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 8:58 p. m.
Claudia López y Juan Daniel Oviedo
Claudia López y Juan Daniel Oviedo Foto: SEMANA

La carrera por la Casa de Nariño se pone cada vez más tensa y la conformación de la Gran Consulta por Colombia ha levantado ampolla en uno que otro candidato por la presidencia; entre ellos, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que no ha desperdiciado oportunidad para atacar al grupo de precandidatos.

-
En el último episodio protagonizado por ella y por Juan Daniel Oviedo, el tono de la conversación subió cuando López publico en su cuenta de X una imagen en la que se veía a todos los precandidatos de la consulta subyugados a imágenes más grandes de el expresidente Álvaro Uribe y el candidato Abelardo de la Espriella.

La imagen de López estaba acompañada de un mensaje que decía: “Para lo que quedaron … pa teloneros de ‘la gran consulta’ de Uribe”.

Ante los cuestionamientos de López, Oviedo no se quedó atrás y le respondió con la misma sátira que la candidata los ha atacado.

Oviedo publicó una imagen, genera con inteligencia artificial, en la que recrea la portada de un disco en el que aparecen todos los candidatos de la Gran Consulta, abrazados y una imagen de López superpuesta con una frase que dice: “Llórelo, el nuevo Álbum de Claudia sin Colombia”.

Oviedo remató la publicación con un caption en el que le decía a Claudia que su candidatura no sonaba en ningún lado: “No está en ningún lado… solo en AyClaud".

