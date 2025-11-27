Suscribirse

Política

Juan Daniel Oviedo no descarta una alianza con Abelardo de la Espriella

El economista dejó claro que por el momento ambos precandidatos tienen propuestas diferentes, pero no descartó una alianza.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 12:19 a. m.
Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella.
Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella. | Foto: SEMANA

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el precandidato Juan Daniel Oviedo habló sobre si tendría una alianza con el también precandidato Abelardo de la Espriella.

“No estamos para vetar personas, pero hasta el momento el propósito de él (Espriella) es derrotar a un enemigo personal que es Gustavo Petro e Iván Cepeda”, dijo inicialmente Oviedo a varios medios de comunicación.

Contexto: Abelardo de la Espriella lidera el mercado de apuestas por la Presidencia en Colombia en 2026, según Polymarket

El propósito principal de la mayoría de los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño en reemplazo del presidente Gustavo Petro es derrotar el petrismo, así como al precandidato Iván Cepeda del Pacto Histórico.

“Para nosotros el enemigo más grande es que en 2050 Colombia va para vieja, pobre e informal; por consiguiente, tenemos que sumar esfuerzos para que en los próximos 25 años el desarrollo se sienta y tenga evidencia en el progreso del país”, argumentó el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el gobierno Duque.

El economista dejó claro que por el momento ambos precandidatos tienen propuestas diferentes para su gobierno si llegan a la presidencia, pero no descartó una alianza.

“Entonces, si él (Espriella) llega a ajustar ese propósito en el camino, pues tendremos las conversaciones a las que haya lugar, pero hasta el momento ni él ni nosotros hemos iniciado cualquier tipo de conversaciones con él”, puntualizó Ovideo.

Habla JUAN DANIEL OVIEDO: ¿con quién haría alianzas para la Presidencia de 2026? | El Debate

Polymarket, considerada la plataforma de predicciones más grande a nivel global, se ha convertido en un termómetro para interpretar la percepción de los votantes en distintos países.

En el caso de Colombia, los datos recientes permiten observar cómo se perfila el escenario político de cara a las elecciones del próximo año.

Dentro del grupo de aspirantes asociados a corrientes de derecha y centroderecha, el abogado Abelardo de la Espriella encabeza las probabilidades con un 43 %.

En ese mismo listado también figuran Vicky Dávila con un 5 %, Germán Vargas Lleras con un 4 %, Juan Carlos Pinzón con un 3 % y Enrique Peñalosa con un 2 %.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Vamos a detenerlos por tierra muy pronto”: Trump sobre sus planes de ingresar a Venezuela en medio de ataques en el Caribe

2. La tabla del grupo A de la Liga BetPlay tras el América vs. Medellín: Junior y Nacional, atentos

3. Holocausto del Palacio de Justicia: Fiscalía llama a juicio a nueve militares en retiro por tortura agravada

4. Prensa francesa tiembla con Colombia, Luis Díaz y James para el Mundial 2026 y vaticina el sorteo: “El más difícil”

5. Dua Lipa llegó a Colombia y fue vista en varios lugares junto a su pareja, ¿en dónde estuvo?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Daniel OviedoAbelardo de la EspriellaElecciones presidenciales 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.