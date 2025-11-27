Juan Daniel Oviedo no descarta una alianza con Abelardo de la Espriella

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el precandidato Juan Daniel Oviedo habló sobre si tendría una alianza con el también precandidato Abelardo de la Espriella.

“No estamos para vetar personas, pero hasta el momento el propósito de él (Espriella) es derrotar a un enemigo personal que es Gustavo Petro e Iván Cepeda”, dijo inicialmente Oviedo a varios medios de comunicación.

El propósito principal de la mayoría de los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño en reemplazo del presidente Gustavo Petro es derrotar el petrismo, así como al precandidato Iván Cepeda del Pacto Histórico.

“Para nosotros el enemigo más grande es que en 2050 Colombia va para vieja, pobre e informal; por consiguiente, tenemos que sumar esfuerzos para que en los próximos 25 años el desarrollo se sienta y tenga evidencia en el progreso del país”, argumentó el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el gobierno Duque.

El economista dejó claro que por el momento ambos precandidatos tienen propuestas diferentes para su gobierno si llegan a la presidencia, pero no descartó una alianza.

“Entonces, si él (Espriella) llega a ajustar ese propósito en el camino, pues tendremos las conversaciones a las que haya lugar, pero hasta el momento ni él ni nosotros hemos iniciado cualquier tipo de conversaciones con él”, puntualizó Ovideo.

