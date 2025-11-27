Suscribirse

Vicky Dávila habla de Abelardo de la Espriella: “Pierde con Iván Cepeda, en segunda vuelta, en todas las encuestas”

La precandidata presidencial se refirió al abogado que también compite por la Presidencia.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 9:23 p. m.
Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella. | Foto: SEMANA

La precandidata presidencial, Vicky Dávila, se refirió en Noticias Caracol al abogado Abelardo de la Espriella, quien también aspira a la Casa de Nariño, y habló de sus posibilidades de ganar las elecciones.

Dávila citó una serie de encuestas que demostrarían que, supuestamente, el candidato de la Espriella no podría ganar en una eventual segunda vuelta con cualquiera que sea el competidor.

Contexto: Entre los candidatos de derecha y centroderecha, Abelardo de la Espriella tiene 43% de probabilidades de ganar; los siguientes cuatro suman el 14% en conjunto

“Abelardo de la Espriella pierde en segunda vuelta en todas las encuestas. Es una realidad. Por eso Abelardo de la Espriella es el candidato que más quisiera el petrismo que llegara a segunda vuelta”, dijo Dávila.

Su interpretación es que un ala de la política aprovecharía la situación para destapar información que podría afectar la imagen del candidato presidencial, y así sacar provecho en ese momento.

Contexto: Vicky Dávila: “Juan Manuel Galán puede contribuir a construir una gran alianza”

“Cuando lleguen a segunda, le sacan todas las denuncias, todo lo que le tienen guardadito, y entonces nos joden a todos los colombianos. Se queda Cepeda, que es un peligro para Colombia”, vaticinó Vicky Dávila.

