Política

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia rechazan nuevo intento de constituyente del Gobierno Petro: “No necesitamos un dictador”

La coalición de centroderecha se pronunció conjuntamente sobre la nueva propuesta del presidente.

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 3:37 p. m.
Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Mauricio Cardenas, Juan Manuel Galán, Anibal Gaviria.
Ante la inscripción del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría, los precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia expresaron su rechazo a la iniciativa, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

En un video desde Villa del Rosario, municipio en Norte de Santander, los precandidatos sentaron posición frente al intento por reemplazar la Constitución Política de 1991.

Mauricio Cárdenas, de Avanza Colombia, expresó: “No a la Asamblea Nacional Constituyente, sí a la Constitución actual. Colombia necesita un nuevo gobierno, no una nueva Constitución”.

Luego, Aníbal Gaviria, del movimiento Unidos, expresó su respeto por la Constitución y la ley.

“Respeto la Constitución y respeto la ley. Lo que Colombia necesita es un presidente que la Constitución y respete la ley, y que las haga respetar”, dijo.

David Luna aseguró que la Constitución de 1991 es “la carta más incluyente y más liberal que ha tenido Colombia”.

Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, expresó: “Defendemos la Constitución. No necesitamos un dictador. Necesitamos un demócrata”.

Juan Manuel Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, recordó el aporte de su partido al capítulo de derechos de la actual carta magna.

“Fue un aporte del Nuevo Liberalismo. Les decimos desde aquí a nuestras Fuerzas Militares y de Policía que las acompañamos en respetar y respaldar la Constitución de 1991″, sostuvo.

Finalmente, Juan Daniel Oviedo, de Con Toda por Colombia, respaldó la posición de Galán.

“Las armas obedecen a la ley y no al revés. Ese es el verdadero Estado de Derecho que queremos defender”, concluyó en el video.

El comité promotor, conformado por nueve activistas de izquierda, en compañía del Gobierno nacional, tendrá como objetivo recoger más de 3 millones de firmas, pero el presidente Gustavo Petro busca que sean más de 10 millones de apoyos a su iniciativa de cambiar la Constitución.

