¿Se romperá el pacto de silencio y se sabrá quién ordenó asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay?

Seis meses después del atentado que le costó la vida al exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades han logrado capturar a nueve personas y seis han aceptado sus cargos ante la Justicia. Sin embargo, el país no conoce con certeza quién dio la orden. La Fiscalía y la Policía han insistido en la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, pero aún falta una prueba reina. SEMANA confirmó que la Justicia, tras bambalinas, busca convencer a uno de los capturados para que rompa el pacto de silencio que existe entre ellos y revele, de una vez por todas, el nombre del autor intelectual del crimen. ¿Lo logrará?