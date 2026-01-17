CONFIDENCIALES

¿Se romperá el pacto de silencio y se sabrá quién ordenó asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay?

A pesar de los nueve detenidos y seis confesiones, estos no han sido suficientes para cerrar el caso.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 7:06 a. m.
Miguel Uribe Turbay, exprecandidato presidencial asesinado.
Miguel Uribe Turbay, exprecandidato presidencial asesinado. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Seis meses después del atentado que le costó la vida al exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades han logrado capturar a nueve personas y seis han aceptado sus cargos ante la Justicia. Sin embargo, el país no conoce con certeza quién dio la orden. La Fiscalía y la Policía han insistido en la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, pero aún falta una prueba reina. SEMANA confirmó que la Justicia, tras bambalinas, busca convencer a uno de los capturados para que rompa el pacto de silencio que existe entre ellos y revele, de una vez por todas, el nombre del autor intelectual del crimen. ¿Lo logrará?

Más de Confidenciales

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

¿Con quiénes viajará el presidente Petro a Washington a su cita con Donald Trump?

María Fernanda Carrascal, Representante a la Cámara Partido Pacto Histórico

Los datos de la financiación de la campaña de María Fernanda Carrascal en la consulta interna del petrismo

Sede de la AMVA en Medellín.

Estos son los detalles del principio de oportunidad que revelaría supuestos hechos de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín

Miguel Uribe Turbay, exprecandidato presidencial asesinado.

¿Se romperá el pacto de silencio y se sabrá quién ordenó asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay?

Zulma Guzmán Castro cuando participó en un programa de televisión. Y, a la derecha, el puente de Battersea, en Londres (Inglaterra)

El comandante que vigila el río Támesis, en Londres, narró cómo rescató a Zulma Guzmán; estos son los detalles

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.

El error en que incurrió el Gobierno Petro en el proyecto para desligar el costo de la vivienda de la variación del salario mínimo

Juan Manuel Santos y Timochenko firmaron el acuerdo de paz.

Convocan nueva ‘firmatón’ para impulsar el referendo que busca tumbar el Acuerdo de Paz

-

Sectores de Cambio Radical anuncian respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

El ojo de Dios, la ambiciosa propuesta de seguridad que presentó Carlos Felipe Córdoba

El exministro Wilson Ruíz y René Guarín.

Demandan designación de René Guarín como director de la Dirección Nacional de Inteligencia

Noticias Destacadas