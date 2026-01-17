Seis meses después del atentado que le costó la vida al exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades han logrado capturar a nueve personas y seis han aceptado sus cargos ante la Justicia. Sin embargo, el país no conoce con certeza quién dio la orden. La Fiscalía y la Policía han insistido en la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, pero aún falta una prueba reina. SEMANA confirmó que la Justicia, tras bambalinas, busca convencer a uno de los capturados para que rompa el pacto de silencio que existe entre ellos y revele, de una vez por todas, el nombre del autor intelectual del crimen. ¿Lo logrará?
¿Se romperá el pacto de silencio y se sabrá quién ordenó asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay?
A pesar de los nueve detenidos y seis confesiones, estos no han sido suficientes para cerrar el caso.
17 de enero de 2026, 7:06 a. m.
Miguel Uribe Turbay, exprecandidato presidencial asesinado. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA