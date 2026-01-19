“Aprovechando su condición de mujer”, este es el preacuerdo de alias Gabriela con la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Catherine Andrea Martínez está por convertirse en la tercera persona condenada por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Ella, conocida con el alias de Andrea o Gabriela, decidió aceptar su responsabilidad en los delitos que imputó la Fiscalía y llegar a un acuerdo por otros cargos vinculados a este crimen.

En el acuerdo la Fiscalía fijó una pena de 254 meses de prisión o 21 años de prisión, además de un acto de perdón público que, durante la socialización del documento, la misma alias Gabriela completó mientras le pedía perdón a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, asegurando que nunca fue su objetivo causarle daño al precandidato presidencial.

“Ofrezco disculpas públicas a la familia y a todos los presentes. Mi error fue muy grande y aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso”, dijo Catherine Andrea Martínez.

En la justificación de la pena, la Fiscalía aseguró que tuvo en cuenta el enfoque de género para dosificar la condena y concluir que la descrita en el preacuerdo era suficiente para ofrecer justicia a las víctimas y garantizar un acto de reparación. Advirtió el ente acusador que, por su condición de ser mujer, alias Andrea o Gabriela fue utilizada por las organizaciones criminales desde muy temprana edad.

“No puede desconocer la Fiscalía que la procesada es una mujer de apenas 19 años, que desde muy joven se vio inmersa en el mundo delincuencial, dominado en este caso y para la presente estructura criminal, por hombres que le impusieron roles específicos, aprovechando su condición de mujer para el transporte de armas de fuego”, dijo la Fiscalía.

SEMANA conoció el documento completo en el que se fijó el acuerdo al que llegó alias Gabriela o Andrea con la Fiscalía, no solo para aceptar su responsabilidad, sino para lograr una rebaja sustancial de la pena que tuvo en cuenta su situación de mujer y cómo, desde la adolescencia, su vida estuvo orientada, casi manejada por adultos vinculados a organizaciones criminales.

“Que sus condiciones personales la llevaron a incursionar en el mundo del contenido para adultos desde los 17 años, cuando debía estar desarrollándose profesional o laboralmente en roles más acordes con su edad y que ni siquiera terminó su formación escolar; que desde que era una adolescente se desenvolvía en el mundo de los establecimientos nocturnos en los cuales abundaba el alcohol y las sustancias estupefacientes”, explicó el ente acusador.

Insiste la Fiscalía en que las condiciones físicas de alias Gabriela fueron usadas por organizaciones criminales para internarla en actividades ilícitas; lo hicieron cuando tenía apenas 17 años de edad y les sirvió en el contexto del magnicidio, pues creyeron que era más seguro delegarle la responsabilidad de transportar un arma, justamente por su condición de ser mujer.

Alias el Costeño fue contratado para asesinar a Miguel Uribe Turbay. Alias Gabriela, parte de la operación, huyó a Caquetá para refugiarse con las disidencias de las Farc, pero terminó capturada.

“En este contexto, surge la utilización de una mujer por sus características físicas llamativas, su corta edad, su desenvolvimiento en entornos de adultos, para lograr los fines delictivos propuestos y disponiendo que, luego de haberse perpetrado el hecho criminal, debía integrar un grupo armado organizado con el fin de ocultarse de las autoridades y perfeccionar sus habilidades criminales”, señaló el ente acusador.