Caso Miguel Uribe Turbay: alias Gabriela pidió ir a una cárcel de máxima seguridad tras amenazas en su contra

El abogado de la mujer vinculada al magnicidio aseguró que su defendida está en grave riesgo.

15 de enero de 2026, 5:35 p. m.
Alias Gabriela está rindiéndole cuentas a la justicia por el atentado a Miguel Uribe Turbay.
Alias Gabriela está rindiéndole cuentas a la justicia por el atentado a Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

En una audiencia que se supone sería la acusación formal en contra de Catherine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela o Andrea, vinculada en el magnicidio del senador Miguel Uribe de Turbay, la Fiscalía reveló que llegaron a un acuerdo para aceptar cargos.

La mujer decidió reconocer su responsabilidad en el crimen, pero en grado de cómplice, no como autora, y en ese acuerdo, no solo le redujo tiempo a la justicia, sino a su condena, que se fijó, de acuerdo con el documento, en 21 años de cárcel.

Ninguna de las partes, ni siquiera las víctimas, se opuso a la negociación de alias Andrea con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad y estar dos décadas privada de la libertad. Quien hizo una advertencia fue el abogado Carlos Trujillo, defensor de Catherine Andrea, tras advertir que ella se encuentra en grave riesgo en materia de seguridad.

El abogado hizo la advertencia para reiterar que el acuerdo que firmó su cliente con la Fiscalía no incluye procesos de colaboración ni delación de otros integrantes de la organización criminal; simplemente se reduce a la aceptación de cargos y la obvia rebaja de su condena.

“Si bien Catherine Andrea Martínez ha prestado su colaboración en la justicia, a efectos de no entorpecer la labor de investigación, nunca lo ha sido a costas de delatar los partícipes de este hecho; toda su colaboración es a lo que ella atañe en este suceso. Esto es importante porque personas que desconocemos se han presentado para otros alcances”, dijo el abogado Trujillo.

Alias Andrea, señalada del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue judicializada por un ataque terrorista

En ese mismo propósito, de advertir el riesgo para la seguridad de su cliente, el abogado pidió que fuera recluida en una cárcel de máxima seguridad, donde se garantice que nada le va a pasar, pues en su contra se han conocido varias amenazas que incluyen a los familiares de la mujer, ahora confesa.

“De tal manera que esto es importante, sobre todo porque, tal como lo hemos puesto de presente, a la Fiscalía le ha acarreado amenazas que ha llegado a su lugar de reclusión, no solamente a ella, sino a miembros de su familia, incluso su expareja”, advirtió el defensor.

En la diligencia, Catherine Andrea Martínez no solo reconoció su responsabilidad en los delitos que fueron imputados: homicidio agravado, concierto para delinquir, porte, tráfico de armas y uso de menores en actividades ilícitas, sino que pidió perdón a la familia de Miguel Uribe Turbay y a la sociedad por su participación en el crimen.

“Ofrezco disculpas públicas a la familia y a todos los presentes. Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso”, dijo Catherine Andrea Martínez.

El preacuerdo quedó fijado y la Fiscalía señaló los términos. Alias Andrea pidió perdón y ahora una juez de control de garantías tendrá que definir la legalidad del mismo, si lo acepta y de esta manera se convierte en la tercera condenada por el magnicidio del precandidato presidencial.

