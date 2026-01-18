Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda por la seguridad del país: “Viven enamorados de los criminales”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lideró este domingo, 18 de enero, un evento político en el municipio de Caldas, Antioquia, desde donde volvió a lanzar críticas al Gobierno de Gustavo Petro y al candidato de la izquierda para las elecciones de 2026 Iván Cepeda.

En medio del diálogo con los habitantes de la región, el exmandatario se refirió a distintos temas, entre ellos los problemas que enfrenta el sistema de salud, que el Gobierno Petro ha buscado reformar a toda costa, y la seguridad del país, donde sigue el asesinato sistemático de policías y militares.

Álvaro Uribe le dio la fórmula a Gustavo Petro “para que le vaya bien al trabajador y al empresario”

“¿Qué es lo que quiere Cepeda? Cepeda dice que él seguirá con todas las reformas de Petro. Él quiere darle el puntillazo final a la salud, porque él es petrista. Él se formó en el partido comunista, se formó con las Farc”, señaló Uribe Vélez al referirse al momento actual de la salud.

Luego, aunque el exjefe de Estado fue enfático en que hay que combatir a Gustavo Petro e Iván Cepeda, también mostró ser consciente de que en materia laboral hay que seguir apoyando al pueblo colombiano para que siga saliendo de la pobreza.

Al ser cuestionado sobre por qué estaban matando a los policías y militares en Colombia, Uribe fue enfático en su arremetida contra la actual administración y su denominada política de paz total.

“Petro y Cepeda viven enamorados de los criminales. Ellos humillan a la fuerza pública, dejan matar al pueblo colombiano y viven a toda hora hablando de paz total”, señaló.

“Dejaron crecer la droga hasta donde la han dejado crecer. La única preocupación de Cepeda ha sido que los criminales de las Farc y compañía vayan al Congreso y ni un día de cárcel”, agregó.

Álvaro Uribe Vélez manifestó que la intención de Gustavo Petro es “ocultar la corrupción, el derroche, sus acuerdos en La Picota, sus acuerdos con todos los bandidos que ahora dicen que van a elegir a Cepeda”.

“Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, son aliados de Maduro”: expresidente Álvaro Uribe

El exmandatario aseguró que se gastan la plata en burocracia e hizo mención a 11 embajadas, las cuales cuestionó, y 24 consulados. “Ha engañado a 100.000 colombianos con empleos públicos que no se les puede pagar. No deja la plata. Aquí hay que hacer una reducción muy grande”, dijo.

Finalmente, sobre Iván Cepeda aseguró que “no contento con tener un electorado que son los grupos criminales con fusiles, ahora se gasta un poco de plata en esa consulta y tienen el país en un enredo”.