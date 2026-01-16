“Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, son aliados de Maduro”: expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe anda de correría con la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Ambos estuvieron dando un discurso de plaza pública en Zipaquirá, en el que arremetieron contra el presidente Gustavo Petro y el candidato que buscaría sucederlo, Iván Cepeda.

El exmandatario se refirió por primera vez al encuentro que sostendrán Petro y Donald Trump en Estados Unidos el próximo 3 de febrero. Aunque mencionó que no hablaría de la reunión concretamente, recordó la cercanía del presidente y del candidato del Pacto Histórico con el régimen venezolano.

“Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, han sido aliados de Maduro. Se puso de bravo Cepeda cuando EE. UU. arrestó a Maduro, se puso bravo Petro”, aseguró el exmandatario.

El exmandatario recordó la cercanía de Cepeda con líderes de las antiguas Farc. Foto: AFP

Uribe cuestionó que el país actualmente estaría exportando el 80 % de la coca del mundo y eso sería una alerta para Estados Unidos.

El exmandatario se refirió a Cepeda y dijo que “hay que derrotarlo, ojalá no pase a la segunda vuelta”. Además, recordó las diferencias jurídicas y políticas que han tenido en los últimos años. “Él tenía un propósito: hacer meter a la cárcel a Uribe”, mencionó Uribe.

Asimismo, dijo que si un juez de la República llamara a declarar a Cepeda por la denominada “farcpolítica” podrían sacarle a la luz la relación que surgió con esos cabecillas en los computadores de Raúl Reyes.

Álvaro Uribe habla del “desespero” del Gobierno Petro por elegir a Iván Cepeda: “Lo ha llevado a endeudarse otros once mil millones de dólares”

Y recordó cuando Cepeda respaldó a Iván Márquez y a Jesús Santrich, luego de que incumplieran el acuerdo de paz de La Habana firmado con Juan Manuel Santos. “Apoyó a Márquez y a Santrich después de esa impunidad para que volvieran al terrorismo”, afirmó.

Uribe dijo que Cepeda sería un “admirador” de Chávez y de Maduro, y que quisiera continuar con el programa de Gobierno de Petro. Lo llamó “el edecán de Santrich e Iván Márquez”.

Uribe arremetió contra Cepeda y Petro. Foto: TWITTER:IVANCEPEDA

El exmandatario mencionó que, si bien en 2010, cuando dejó el poder, el país no era “perfecto”, los criminales estaban reducidos.

El líder del Centro Democrático le pidió a los ciudadanos respaldar la candidatura de Paloma Valencia a la Presidencia. La senadora hace parte de la Gran Consulta por Colombia en la que se medirá con otros candidatos el próximo 8 de marzo para elegir a un representante que lleve esas banderas a la primera vuelta.

“No más Petro, no más Cepeda, vamos por Paloma. No más un Gobierno que solamente trabaja en Twitter y trabaja en destrucción”, mencionó el exmandatario.

Por su parte, Valencia pidió que la respalden en la consulta y voten por las listas del Centro Democrático en las elecciones al Congreso del 8 de marzo.