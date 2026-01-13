Política

“Si Abelardo es el que pasa a la segunda vuelta, estaremos con él; si es Paloma, él le carga maletas”: expresidente Álvaro Uribe

El exmandatario se refirió a lo que espera que pase en la próxima contienda electoral y aseguró que quiere ver a Valencia en la Casa de Nariño.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 1:20 a. m.
Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe.
Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Cuenta en X: @AlvaroUribeVel

Durante una entrevista con La FM, el expresidente Álvaro Uribe señaló que, en caso de que Abelardo de la Espriella sea el candidato que llegue a segunda vuelta, el partido Centro Democrático lo apoyará; mientras que si es Paloma Valencia, él le “cargará maletas”.

Álvaro Uribe tras la victoria de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático: “Representa la exigencia de la nueva política”
Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe.
Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Foto: Prensa Abelardo de la Espriella / Centro Democrático

“La senadora Paloma ha sido clara en que, si Abelardo es el que pasa a la segunda vuelta, estaremos con él; y él lo ha dicho también, si es Paloma, él le carga maletas”, dijo Uribe en la entrevista concedida al medio citado.

En medio de las respuestas, el exmandatario expresó su respeto por todos los candidatos, pero fue enfático en que, más que buscar a quién apoyar, hay que tener la mira puesta en el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda de cara a las elecciones de mayo.

Abelardo de la Espriella da pistas sobre quién podría ser su fórmula para las elecciones 2026: “Quiero ser responsable”
La senadora colombiana Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez asisten a una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el 23 de noviembre de 2023
La senadora colombiana Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez vienen hablando con la comunidad de varios municipios del país. Foto: Foto de Sebastián Barros/NurPhoto vía Getty Images

Uribe justificó su postura argumentando que el principal objetivo es contrarrestar las propuestas del sector que él identifica con el petrismo y, en particular, con la candidatura de Iván Cepeda, quien busca profundizar las reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

Según Uribe, esas reformas “acaban con la salud y ponen en riesgo los fondos de pensiones”; representan un riesgo para el país si no son frenadas por una alternativa conservadora.

Los cálculos matemáticos de Abelardo de la Espriella para ganar en primera vuelta: “Lo digo con humildad”
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella quieren llegar al Palacio de Nariño. Foto: Semana

“Aquí hay un tema muy grave que es Petro y Cepeda. Lo que hay que pensar es en la Colombia de Cepeda. Él ha dicho que hay que profundizar las reformas de Petro, ¿y cuáles son las reformas de Petro? Acabar con la salud (…) Petro subió el salario mínimo y otro golpe a los fondos de pensiones”, señaló el exmandatario.

La proximidad entre Uribe y De la Espriella no es nueva. El aspirante presidencial ha expresado adhesión a muchas de las ideas del expresidente y le ha dedicado elogios públicos, lo que ha consolidado su imagen como uno de los referentes del sector más duro del espectro político de derecha.

