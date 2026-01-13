Los cálculos matemáticos de Abelardo de la Espriella para ganar en primera vuelta: “Lo digo con humildad”

El candidato Abelardo de la Espriella habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, en la cual habló de la encuesta dada a conocer por esta casa editorial y en la que toma ventaja considerable de cara a los comicios presidenciales de 2026, el abogado y aspirante presidencial presentó su cálculo matemático para ganar en primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

Colombia irá a las urnas para elegir presidente de la República el domingo 31 de mayo de 2026. Si un candidato obtiene la mitad más uno de los votos, será el vencedor. De lo contrario, habrá una segunda vuelta, una segunda jornada electoral, entre los dos candidatos con mayor votación, el 21 de junio de 2026. El ganador asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará durante los próximos cuatro años.

Bajo ese contexto, Abelardo de la Espriella presentó sus cálculos para ganar el 31 de mayo. “Fíjate en lo siguiente, un tipo sin estructura política que lanzó hace cinco meses la campaña, sin los grandes grupos económicos atrás, hoy está con casi el 30 % de primero en las encuestas. ¿El que pudo lo mucho no puede lo poco?, ¿qué tal que arañemos un 21 %?“, dijo.

“Yo no soy de ninguna extrema derecha, yo soy de extrema coherencia, porque es que la gente de extrema derecha no cree en la democracia, no cree en la división de poderes, no cree en las elecciones; yo soy un demócrata. Yo creo en la libertad económica, creo en la libertad democrática, creo en el respeto de las ideas diferentes; yo no soy un troglodita, yo soy un demócrata y eso la gente lo ha entendido”, agregó el candidato.

Abelardo de la Espriella hablando de sus cálculos con miras a las elecciones del 31 de mayo:

“Soy un hombre de familia que sí crio a sus hijos, que ha hecho empresa, que se ha hecho a pulso, al que no le han regalado nada en esta vida. Lo que pasa es que, fíjate tú, todo el mundo dijo que se pegaba al que más opciones tuviese. ¿Tú te acuerdas? Pero apenas salió el costeño, todo el mundo empezó a ponerle trabas a la cosa. ‘No, pero es que tiene un ojito feo, camina cojito, está barrigón, la voz fea’. Todo el mundo me empezó a poner defectos. ¿Ajá, y entonces no es que se iban a unir si había tracción? Y la tracción la tengo hoy yo y esto no lo digo con arrogancia, lo digo con humildad. Estoy muy agradecido con Dios y con mis compatriotas por eso. Pero aquí se trata ni siquiera de un tema de derecha e izquierda, eso es mentira. Aquí se trata de la democracia o el estatismo”, agregó el candidato presidencial.

“Se trata de la libertad o la tiranía, porque es que Petro es un niño de brazos en comparación a Cepeda. Cepeda es un tipo más dogmático que Petro, educado para eso. Segunda generación de comunistas. Es un hombre que no tiene los vicios y que no tiene las veleidades ni los devaneos de Petro. Es más profundo, más inteligente, más cerebral, más frío. Lo de Cepeda es una cosa seria”, agregó el abogado y aspirante presidencial. “Eso no es un tema de derecha e izquierda, no. Es libertad contra autoritarismo, porque lo que quiere Cepeda es ahondar el modelo chavista, que hoy sigue defendiendo, mira qué locura”, sentenció.

“Un candidato presidencial que está defendiendo la diáspora de más de ocho millones de venezolanos, la destrucción del aparato económico, el narcotráfico que ha sido un eje central de la dictadura de Maduro, de la dictadura chavista, el terrorismo; ahí le dan cobijo a Hezbolá, a Hamás, una dictadura que acabó con ese país”, aseveró De la Espriella.

La entrevista completa con el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella:

De acuerdo con su tesis, Iván Cepeda respalda a la dictadura venezolana pese a todo lo que hizo. “Hizo salir de su país de Venezuela a ocho, casi nueve millones de venezolanos, destruyeron ese país, se robaron las elecciones. Cepeda lo sigue defendiendo. No se puede defender ni dictadura de derecha ni de izquierda, que desconoce la voluntad popular, que no respeta las libertades y que atenta flagrantemente contra la democracia”.