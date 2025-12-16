Álvaro Uribe tras la victoria de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático: “Representa la exigencia de la nueva política”

Muy temprano, en la madrugada de este martes 16 de diciembre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras conocerse que la senadora Paloma Valencia fue escogida como la candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026.

Paloma representa la nueva política. pic.twitter.com/EFL8Up4osC — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 16, 2025

Uribe inició sus declaraciones, que publicó en un extenso video en la red social X, destacando el “difícil recorrido” que atravesó el partido en la definición de su candidatura y rindió un homenaje a Miguel Uribe, a quien recordó como un político “de estudio, de transparencia y de capacidad para el debate”, cuya memoria, aseguró, debe ser presentada a las nuevas generaciones como ejemplo de compromiso con la democracia.

El exmandatario también reconoció a las otras precandidatas del proceso interno, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, y subrayó que las tres representan una nueva forma de hacer política, alejada del clientelismo y de la corrupción. “No tienen mancha de corrupción, han estado ajenas a la mermelada y nunca han reclamado dinero del Estado por un voto”, sostuvo.

Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. | Foto: Foto 1: Bernardo Peña/ El País. Foto 2 y 3: Semana.

Sobre Paloma Valencia, Uribe aseguró que encarna “la exigencia de la nueva política” y la describió como una dirigente preparada, con experiencia legislativa y capacidad para generar confianza en los jóvenes. Resaltó su discurso en defensa de la seguridad con libertades, una seguridad, dijo, que debe depender del Estado y no “del capricho de los criminales”.

Pero el discurso de Uribe también fue un mea culpa: “Los que hemos cometido errores, cómo yo, debemos reconocerlos y procurar que no se repitan, estimular a las nuevas generaciones a que hagan todavía mejor lo bueno que pudimos hacer y que con gran imaginación se defina lo nuevo que hay que incorporar”.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. | Foto: Suministrado a Semana.

En su intervención, el expresidente también advirtió sobre las amenazas que, según él, enfrentan las candidatas del Centro Democrático, en contraste con otros sectores políticos que, según su denuncia, cuentan con protección de estructuras criminales. Paloma Valencia, insistió, representa “transparencia, estudio, dedicación y amor por Colombia”.

Uribe cerró su mensaje llamando a respaldar el programa construido por la colectividad, basado en el emprendimiento juvenil, un Estado más pequeño, el fortalecimiento de la empresa privada y una política social eficiente.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático | Foto: Colprensa