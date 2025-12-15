Suscribirse

Juan Carlos Pinzón insiste en coalición e invita a Paloma Valencia tras ser elegida candidata presidencial del Centro Democrático

El exministro de Defensa instó a varios sectores de la derecha a conformar una coalición de cara a las elecciones de 2026.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 1:23 a. m.
Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.
| Foto: Semana.

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, invitó a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, a integrar una coalición que escoja a un aspirante único a la Casa de Nariño en 2026 y que pueda medirse con el petrismo en la urnas.

“Llegó la hora de unir al país. Ya las decisiones empiezan a estar más claras. Es necesario unir a todos los sectores que queremos recuperar la seguridad y el orden, darles un destino claro a los colombianos, eliminar la incertidumbre y parar el desastre que el Pacto Histórico, su candidato Iván Cepeda y el gobierno actual le están haciendo a Colombia”, dijo el también precandidato presidencial.

Contexto: Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa se reunieron de cara al 2026, insistieron en la unión

Pinzón señaló que llegó el momento de crear las condiciones para esa coalición que incluya a los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, Oxígeno, U y Liberal. También mencionó a Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Daniel Palacios, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.

Juan Carlos PinzónPaloma ValenciaCentro Democrático

