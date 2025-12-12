Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa se reunieron de cara al 2026, insistieron en la unión

Distintos líderes políticos siguen buscando alternativas para sumar esfuerzos de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa conversaron sobre esa posibilidad.

“Siempre es un placer conversar con Enrique Peñalosa. Uno de los mejores alcaldes de Bogotá y un gran patriota. Hablamos del servicio al país y la importancia de la unir todos los esfuerzos”, afirmó Pinzón.

Ambos líderes políticos se han venido reuniendo con distintos candidatos de la derecha y la centroderecha para explorar la posibilidad de hacer una consulta que enfrente al aspirante del petrismo.

Pinzón también ha sostenido encuentros con varios líderes y todo indica que de ese sector hay quienes estarían dispuestos a medirse en una consulta en marzo para definir a un candidato que los represente.