Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa se reunieron de cara al 2026, insistieron en la unión

Varios candidatos de este sector han hecho un llamado similar.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 2:19 p. m.
Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón.
Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón conversaron de cara a las elecciones. | Foto: X Juan Carlos Pinzón

Distintos líderes políticos siguen buscando alternativas para sumar esfuerzos de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa conversaron sobre esa posibilidad.

“Siempre es un placer conversar con Enrique Peñalosa. Uno de los mejores alcaldes de Bogotá y un gran patriota. Hablamos del servicio al país y la importancia de la unir todos los esfuerzos”, afirmó Pinzón.

Ambos líderes políticos se han venido reuniendo con distintos candidatos de la derecha y la centroderecha para explorar la posibilidad de hacer una consulta que enfrente al aspirante del petrismo.

En el caso de Peñalosa, el exalcalde ha conversado con otros candidatos como Daniel Palacios, Vicky Dávila, Felipe Córdoba, entre otros.

Pinzón también ha sostenido encuentros con varios líderes y todo indica que de ese sector hay quienes estarían dispuestos a medirse en una consulta en marzo para definir a un candidato que los represente.

Por ahora se sigue definiendo el mecanismo que podrían utilizar, pues en las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de hacer una encuesta, sin embargo, hasta el momento se mantienen las conversaciones para saber quiénes podrían estar allí y cuál sería la forma en la que se elegiría a su representante.

