El Debate

¿Enrique Peñalosa aspirará de nuevo a la Alcaldía de Bogotá? Esto respondió sin tapujos

Peñalosa hizo parte de la Gran Consulta por Colombia que ganó Paloma Valencia.

Redacción Debate
12 de marzo de 2026, 10:44 a. m.
Enrique Peñalosa, excandidato presidencial.
Enrique Peñalosa, excandidato presidencial. Foto: Guillermo Torres / Semana

El pasado domingo 8 de marzo, el hoy excandidato presidencial Enrique Peñalosa obtuvo en la Gran Consulta por Colombia 162.534 votos que no le alcanzaron para quedarse con esa consulta interpartidista que ganó Paloma Valencia, tras lograr 3.236.286 sufragios.

Después de quemarse en las urnas, ahora hay quienes vuelven a ubicar a Peñalosa como candidato a la Alcaldía de Bogotá. Él ya fue mandatario de los capitalinos durante dos periodos: de 1998 a 2001 y de 2016 a 2019.

A causa de dichos rumores, Peñalosa fue consultado en El Debate de SEMANA al respecto y respondió sin tapujos.

La entrevista completa de Enrique Peñalosa en El Debate:

YouTube video jzZLs2cDdiQ thumbnail

“Yo no lo he pensado, en lo más mínimo. No he pensado en ese tema. Me apasiona, sí, yo creo que hay muchas cosas que falta hacer en Bogotá, pero sí quisiera influir de alguna manera en algunas cosas que están haciendo falta hacer”, respondió Peñalosa al ser consultado sobre si será nuevamente candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, luego manifestó: “¿Por qué descartarlo?”. Lo anterior dejó dudas sobre una posible aspiración.

El Debate, entrevista a Enrique Peñalosa
Enrique Peñalosa en El Debate de SEMANA. Foto: Alejandro Acosta

“Pero digamos que hay cosas por hacer en Bogotá que son críticas, pero ojalá haya un excelente alcalde en Bogotá. Yo creo que Galán está haciendo muchas cosas buenas, pero hay otras cosas que toca ajustar”, agregó en El Debate.

Por otra parte, Peñalosa se refirió a la votación que obtuvo Claudia López en la Consulta de las Soluciones, en la que se midió con el docente universitario Leonardo Huerta.

Para Peñalosa, la candidata presidencial obtuvo “una votación muy pobre y yo creo que en Bogotá ella hizo mucho daño, mucho populismo, y bloqueó proyectos críticos para la ciudad como la ALO Norte que desde la Presidencia hay que destrabar”.

En esa consulta, López logró 574.670 votos contra 44.035 de sufragios que alcanzó el profesor universitario.