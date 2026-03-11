Confidenciales

La molestia de Enrique Peñalosa por “episodio de la vicepresidencia” de Juan Daniel Oviedo

El excandidato presidencial manifestó su molestia por lo que ha ocurrido en las últimas horas.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 9:40 a. m.
Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.
Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana.

El excandidato presidencial Enrique Peñalosa mostró su molestia por la polémica que ha generado el debate sobre la eventual candidatura a la Vicepresidencia de Juan Daniel Oviedo, en llave con Paloma Valencia.

“Lamento el episodio de la vicepresidencia de Juan Daniel Oviedo porque presenta una Paloma que no es”, dijo Peñalosa.

Para él, Valencia es una demócrata que no se ha quedado en palabras ni en histrionismos, sino que ha batallado en el Congreso por los ciudadanos más pobres y vulnerables.

“Promovió la ley Estado contigo para apoyar a las mujeres cabeza de familia vulnerables; impulsó un proyecto de ley para ampliar la cobertura de subsidios al gas en pipetas a los hogares que no reciben gas natural por tubería; fue autora de la ley escalera de la formalidad para apoyar a los micro y pequeños empresarios de numerosas maneras”, agregó el exalcalde de Bogotá.

El Debate

El Debate

