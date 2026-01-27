Enrique Peñalosa lanza dura crítica contra Petro por pedir a Estados Unidos que regrese a Maduro a Venezuela: “¿Estaba bajo algún efecto?"

A ocho días de la reunión que sostendrá el presidente Gustavo Petro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano dio una fuerte declaración.

Petro dijo que Trump se parece al señalado dictador Nicolás Maduro y también habló sobre la captura que se dio la primera semana de enero en Caracas: “Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense; ¿y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea, aunque nosotros también venimos de Europa; la cultura europea también es nuestra”.

Por esa razón, el candidato presidencial Enrique Peñalosa lanzó duras críticas contra Petro por esa postura y señaló que nuevamente habrá una tensión con la Casa Blanca.

“Los colombianos que vieron a Petro diciendo que los Estados Unidos deben liberar a Maduro, sinceramente, ¿creen que él estaba en su sano juicio o que estaba bajo algún efecto? Además, recordemos que él mismo tiene programada una cita con el presidente Trump que él mismo buscó”.

Peñalosa cree que Petro está buscando una nueva pelea con Estados Unidos que afectaría a los empresarios colombianos. Así mismo habló de Iván Cepeda. “Que Iván Cepeda ha dicho repetidamente que todo su programa se limita a repetir, a continuar, a profundizar lo que ha hecho el presidente Petro, ¿Uds creen sinceramente que eso es lo mejor para Colombia?”, dijo Peñalosa.

Petro y Trump sostendrán un encuentro el 3 de febrero en Estados Unidos tras una tensión diplomática entre los dos países.