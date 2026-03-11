EL DEBATE

Enrique Peñalosa criticó a Claudia López tras sus recientes resultados en las urnas: “En Bogotá hizo mucho daño”

Claudia López ganó la Consulta de las Soluciones, la misma que ella misma diseñó.

Redacción Debate
11 de marzo de 2026, 4:35 p. m.
Claudia López y Enrique Peñalosa.
Claudia López y Enrique Peñalosa. Foto: Colprensa y SEMANA

El pasado domingo 8 de marzo, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se quedó con la Consulta de las Soluciones, en la que se midió con el docente universitario Leonardo Huerta.

Se trató de una consulta en la que era evidente la ventaja sobre Huerta. Al final, López obtuvo 574.670 votos, contra 44.035 de sufragios que logró el profesor universitario.

Si bien para algunos expertos la votación de López fue baja, la exalcaldesa celebró una vez se conocieron los resultados por parte de la Registraduría, a tal punto que dijo que al uribismo le ganará en primera vuelta.

El Debate, entrevista a Enrique Peñalosa
Enrique Peñalosa en El Debate de SEMANA. Foto: Alejandro Acosta

Estamos felices, agradecidos, entusiasmados para empezar esta etapa que comienza mañana [el lunes 9 de marzo]. Mañana vuelve y empieza esta carrera de cero; tenemos un poco más de dos meses y medio de aquí a la primera vuelta para superar al uribismo, para ganarle al saboteo de las reformas sociales, para ganarle a la venganza desde el poder”, dijo López el pasado domingo, celebrando haber obtenido 574.670 votos.

El Debate

El Debate

Semana TV

El Debate

El Debate

Confidenciales

El Debate

El Debate

Ahora, en El Debate de SEMANA, el exprecandidato presidencial Enrique Peñalosa ‘le cayó’ a López tras los resultados que ella obtuvo el pasado domingo 8 de marzo.

Para Peñalosa, la candidata presidencial López obtuvo “una votación muy pobre y yo creo que en Bogotá ella hizo mucho daño, mucho populismo, y bloqueó proyectos críticos para la ciudad como la ALO Norte que desde la Presidencia hay que destrabar”.

La entrevista completa de Enrique Peñalosa en SEMANA:

Y agregó en El Debate: “Ella bloqueó un proyecto que es divino, que es hacer un malecón por todo el borde del río Bogotá, que además va a ser limpio y descontaminado muy pronto; yo no sé lo que pasa, pero lo que sí es cierto es que… por lo menos en Bogotá, creo que fue muy lamentable. Trató de matar el metro de Bogotá, demandó el metro de Bogotá para hundirlo”.

Por otra parte, sobre el candidato presidencial Sergio Fajardo, Peñalosa dijo que si bien él es una persona honesta, capaz, debe comprender el momento electoral en Colombia de cara a la Presidencia.

“Es que aquí hay que sumar como lo que hicimos en la Gran Consulta, sumar. Y si él entra a la Gran Consulta y hubiera ganado, pues lo estaríamos apoyando. Pero es que aquí de lo que se trata es de sumar por esa Colombia en la que tiene que haber consensos entre gente distinta”, señaló Peñalosa en SEMANA.