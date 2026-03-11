El Debate

Enrique Peñalosa comparó a Abelardo de la Espriella con un “concierto de rock” y dijo qué lo diferencia de Paloma Valencia

La candidata presidencial Paloma Valencia está por anunciar si Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial.

Redacción Debate
11 de marzo de 2026, 1:01 p. m.
Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Abelardo de la Espriella.
Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

Aún es incierto si el economista Juan Daniel Oviedo será la fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial Paloma Valencia. Precisamente, este miércoles 11 de marzo, ambos se reunieron, pero no hubo un acuerdo.

No obstante, Oviedo dijo que mañana jueves 12 de marzo se conocerá si habrá alianza entre ambos.

En medio de esa espera, en El Debate de SEMANA, el exprecandidato Enrique Peñalosa se refirió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien el pasado martes anunció a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial.

Para empezar, Peñalosa aseguró que en las próximas semanas se irá viendo que la competencia será entre los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda. Por lo tanto, excluyó a De la Espriella, a quien comparó con un “concierto de rock”.

“Yo creo que Abelardo está bajando fuertemente. Yo creo a veces que estos fenómenos que crecen tan rápido también se caen muy rápido. Es como los árboles: las matas que crecen muy rápido a veces no duran tanto tiempo. Entonces yo veo que él es muy hábil para… es casi que un concierto de rock: el show, las luces, la cosa y demás”, indicó Peñalosa en El Debate.

A propósito, dijo que Paloma Valencia, comparada con De la Espriella, tiene “más sustancia, tiene una estructura que es la Gran Consulta y el Centro Democrático”.

“Paloma es alguien que lleva dando batallas aguerridas en el Congreso, en el Senado, durante años, que conoce el Estado colombiano. Entonces esa es una mayor garantía para lograr esa Colombia que todos queremos. Una Colombia segura donde la gente gane más y arreglemos problemas como el de la salud, con buena gerencia y cero corrupción”, agregó Peñalosa.

Por otra parte, Peñalosa se refirió en El Debate al candidato Iván Cepeda, quien recientemente anunció a Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial.

El Debate, entrevista a Enrique Peñalosa
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a Enrique Peñalosa. Foto: Alejandro Acosta

“Aquí lo que hay que decir es que Iván Cepeda es como Petro y él lo ha dicho; además, yo veo que Cepeda, y esto lo dice Humberto de La Calle después de elogiar a Cepeda, es mucho más estatizante, es decir, no le gusta la inversión privada, no le gusta la empresa privada. Ustedes habrán visto que ni Iván Cepeda ni Petro jamás han hablado bien de una empresa privada grande, nunca. Al revés, promueven es el odio contra unos supuestos ricos, contra unos oligarcas esclavistas”, señaló el exalcalde Peñalosa en El Debate de SEMANA.