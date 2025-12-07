El Centro Democrático, al igual que otros partidos, oficializó las listas que presentará de candidatos al Congreso de la República el próximo año. Para el 2026, en el caso del Senado, esta será encabezada por el representante Andrés Forero, quien le ha hecho una férrea oposición al presidente Gustavo Petro de manera sustentada y que, como reconoce en diálogo con SEMANA, viene de hacer toda una carrera política para llegar a este punto.

SEMANA: Usted estuvo en el Concejo de Bogotá, pasó a la Cámara de Representantes y ahora da el salto al Senado, siendo la cabeza de lista del Centro Democrático, ¿cómo ve todo en retrospectiva?

ANDRÉS FORERO: Yo soy fundador del Centro Democrático. Hice parte de la lista del Centro Democrático el año 2014, que fue cuando se fundó el partido. Tuvimos una lista cerrada a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. En ese momento estaba en un renglón donde difícilmente iba a ser elegido, pero vengo trabajando y haciendo partido desde ese momento.

Para mí es un gran privilegio haber podido hacer toda esta carrera dentro de mi partido, por eso le debo mucho al Centro Democrático; le debo este voto de confianza que me da el presidente Álvaro Uribe Vélez y muestra que ha sido un partido que le ha abierto las posibilidades a este tipo de liderazgos. Mi familia no es una familia política, yo había estado alejado de la política, de hecho yo viví mucho tiempo fuera del país. Estudié la universidad y gran parte del colegio en Chile y estuve trabajando un par de años antes de entrar en política y pude hacer esta escalera, por decirlo así, aquí en el partido.

Se ha reconocido el trabajo que se ha hecho, el rigor con que hemos estado tanto en la Cámara de Representantes ahora y antes en el Concejo de Bogotá. Es muy gratificante y al mismo tiempo yo le reconozco ese espacio al partido, que nos ha permitido a personas, que de otra manera no hubiéramos podido, incidir en la política colombiana, hacer esta carrera, que en el caso mío ha sido muy provechosa y llena de frutos.

SEMANA: En esa lista hay varios nombres importantes. El expresidente Álvaro Uribe va a estar en el puesto número 25. ¿Veremos al exmandatario nuevamente en el Senado?

A.F.: Él está tratando de impulsar nuevos liderazgos y para eso lo que ha dicho es que no quiere estar en la cabeza de la lista, sino que quiere estar en un puesto elegible, pero que le permita empujar, que le permita no estar al frente de la carreta, como ha dicho, sino estar en la parte de atrás y empujar a que nuevos liderazgos, nuevos hombres y mujeres estén en condiciones de poder servirle a Colombia desde el Senado. Él lo había dicho desde hace ya varios meses, que si su situación judicial se lo permitía iba a ocupar el número 25.

Hay hombres y mujeres de excelentes calidades, rigurosos, juiciosos, estudiosos en esos otros renglones. En el caso de los cinco primeros está Rafael Nieto, un jurista muy respetado, exministro; está una mujer muy valiosa que tiene el partido que es la de Claudia Margarita Zuleta, que ha sido dos veces candidata a la gobernación del Cesar, que hasta hace poco era diputada, precisamente, de ese departamento, y que ha sido una gran batalladora. En el cuarto lugar está Hernán Cadavid que ha sido además de mi compañero y colega, un gran amigo, un gran coequipero con el que hemos hecho un trabajo muy juicioso en la Cámara de Representantes. Y el quinto renglón está también con una mujer valiosa, juiciosa, Julia Correa, con quien esperamos también hacer equipo.

Después está un gran congresista del Atlántico, que es Carlos Meisel, él se ha destacado en los últimos años con un trabajo muy juicioso, ha hecho control político, a propósito de lo que está pasando con la energía en el Caribe. Después viene Cristian Garcés, que ha sido dos veces representante a la Cámara, viene del Valle del Cauca.

El partido trató de conjugar la representación territorial y por otro también temas de especialidad. Es una lista de lujo de personas que tienen un amor comprobado por Colombia, que son juiciosos, rigurosos y que los vamos a necesitar en este proceso de reconstrucción institucional y democrático que tenemos que adelantar a partir del próximo 7 de agosto.

Forero encabezará la lista al Senado del Centro Democrático. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Qué le dice el expresidente Uribe sobre esta responsabilidad?

A.F.: Durante todo este tiempo no había hablado con el presidente sobre esta decisión. Fui muy respetuoso de los procesos dentro del partido. Más que lo que nos pueda decir, es lo que él ha demostrado, un amor sin condiciones por Colombia, vimos que durante todo el proceso que le hicieron injustamente en su contra, él trabajaba sin descanso, estaba en esas audiencias maratónicas, terminaba a las 5:00 de la tarde, por ejemplo, los viernes, y a las 6:00 de la tarde ya estaba reunido con distintas personas en distintos departamentos cuando se estaban haciendo los foros donde participaban todos nuestros precandidatos a la Presidencia. Voy a hablar con él y le voy a pedir consejos, pero más que eso a nosotros nos sirve ese testimonio y ese ejemplo que él nos ha dado durante todos estos años y obviamente mientras fue Presidente.

SEMANA: Usted fue un congresista opositor al Gobierno de Gustavo Petro, ¿qué opina de la gestión del mandatario cuando quedan pocos meses?

A.F.: Creo que se le pasó el tiempo y el presidente nunca terminó de entender que la campaña había finalizado y que los colombianos estaban esperando de él respuestas y soluciones concretas a los problemas que están padeciendo y que están viviendo. El presidente ha hecho de su Gobierno una campaña permanente, que se ha caracterizado por un tema de frustración generalizada. Creo que él logró encarnar un anhelo de cambio fuerte en algunos sectores de la población colombiana y lamentablemente lo que hemos visto es que el presidente, en lugar de haber sido un salto hacia adelante, ha implicado un retroceso significativo en muchas cosas y que una de las banderas que él enarboló, que era la bandera de la lucha anticorrupción, realmente la arriaron en su Gobierno rápidamente, porque hemos visto un gobierno que estaba asediado constantemente por escándalos de corrupción.

Hemos visto lo que ha pasado con Nicolás Petro, con el alto gobierno, lo que sucedía con Laura Sarabia y Armando Benedetti, que se acusaban recíprocamente. El doctor Benedetti salió a decir incluso en unas revelaciones que hizo esta casa editorial, precisamente, que habían 15.000 millones de pesos que no se habían reportado en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ha sido un gobierno que había generado muchas expectativas y realmente tiene muy pocos resultados para mostrar. Siento que ante esa frustración, que también es de muchos colombianos, él lo que ha hecho es que se ha escudado en el tema de estar generando zozobra institucional permanentemente. Por eso nos amenaza constantemente cada vez que tiene un revés, cada vez que tiene un escándalo en contra de su Gobierno, con una posible asamblea nacional constituyente.

Se le pasó el tiempo, ya estamos a escasos ocho meses de que termine el Gobierno de Gustavo Petro y son muy pocas las ejecutorias que él puede mostrar y lo que sí podemos denunciar es que tristemente nos ha hecho devolver al pasado en seguridad, salud, entre otros.

El representante le ha hecho una fuerte oposición a Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Precisamente, usted ha sido crítico del modelo de salud que se propuso en la reforma, ¿cómo ve ese sector bajo el Gobierno Petro?

A.F.: Nos devolvió al pasado en materia de salud. Yo creo que con todas sus luces y sombras nuestro sistema de salud era posiblemente el mayor avance, el mayor logro social de Colombia en los últimos 30 años, permitía que, por ejemplo, una fundación del mejor estándar, del más alto nivel, como la Fundación Santa Fe, pudiera atender a personas de estrato 6 como personas de estrato 1 y que todo eso fuera cubierto por nuestro sistema de salud. Era un sistema solidario y mixto que permitió tener entre los mejores 60 hospitales y clínicas de Latinoamérica a más de 25 instituciones.

Llegaron con el discurso de que la salud iba a ser un derecho, o que teníamos que considerarlo como un derecho y no un negocio, y tristemente lo que hemos visto ha sido lo contrario, porque cuando empezó el Gobierno de Gustavo Petro las pólizas privadas de salud eran más o menos 2 millones y ahora están cercanas a los 4.400.000. Eso indica que las personas que pueden hacerlo están pagando por un sistema de salud de calidad, pero los que no lo pueden hacer están condenados a un sistema que se está cayendo a pedazos, donde las tutelas ahora ni siquiera funcionan.

Y otra cosa, nos está haciendo importar gas y petróleo a un precio mayor, pero teniendo nosotros esa riqueza enterrada en nuestro suelo, entonces ahí, por ejemplo, el presidente con esas decisiones no solamente ha afectado a los más vulnerables, porque les ha subido el precio del gas, sino que ahora nos está poniendo en riesgo de tener un apagón posiblemente el año 2027.

SEMANA: ¿Le preocupa una continuidad del petrismo en el 2026?

A.F.: Indudablemente el presidente y la bancada del Gobierno sigue teniendo un nivel de apoyo importante, ya no mayoritario. Creo que muchas de las personas que decidieron darle ese voto de confianza al presidente de la República en segunda vuelta hoy creo que están arrepentidos de haberlo hecho. Vuelvo a insistir, los malos resultados saltan a la vista: no hay una cartera donde uno pueda decir con claridad que el Gobierno ha sido exitoso.

Entendemos que él es una persona elocuente y que hay quienes consideran que la deriva en la que está el país en este momento no se debe a las malas decisiones del Gobierno sino a que supuestamente, según él, no lo han dejado gobernar, pero la verdad es que hemos visto a un presidente alérgico a la división de poderes, a la rama legislativa y que celebra cuando le aprueban alguna de sus iniciativas, pero cuando autónomamente y de forma legítima el Congreso decide frenarle alguna iniciativa, como la reforma a la salud, el presidente habla de bloqueo institucional y de la necesidad de una constituyente.

En las encuestas que han salido se mencionaba que 6 de cada 10 colombianos consideraban que el presidente de la República dedicaba más tiempo a los temas internacionales, en particular se hablaba de Gaza, que a los problemas que vive Colombia. En el caso del departamento de donde es originaria la vicepresidenta Francia Márquez, ella es de Suárez, Cauca, la verdad es que la gente se siente completamente abandonada. Allá le dieron mayoritariamente el triunfo al presidente en las elecciones, sobre todo en la segunda vuelta, y se sienten completamente abandonados.

Vamos a ver. Él tiene todo el aparato estatal a favor suyo. Hemos visto lo que han hecho tristemente con la plataforma de medios públicos RTVC, que la convirtieron una plataforma de propaganda del Gobierno. Con todo eso él ha logrado mantener una favorabilidad que uno quisiera que fuera menos significativa.

Forero advirtió de un posible apagón en 2027 por las decisiones del Gobierno. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: En la oposición algunos piden la unión, otros como Abelardo de la Espriella han cerrado la puerta a esa posibilidad, ¿usted cómo ve a su sector?

A.F.: Sí, creo que la unión es fundamental y esa tiene que ser la consigna como lo ha dicho el presidente Uribe. Esa unión debe ser lo más amplia posible. El presidente lo ha dicho en términos muy concretos diciendo que desde Abelardo hasta Fajardo. El Centro Democrático ya ha anunciado que va a decirle a la Registraduría que quiere participar en la consulta del 8 de marzo. Estamos definiendo nuestro candidato a la Presidencia, eso se va a conocer el día 15 de diciembre y esperamos que haya otros candidatos con los que tengamos afinidades ideológicas, con los que podamos participar en esa consulta. Es muy importante hacer ese ejercicio de convergencia, esa definición de cuál va a ser el candidato de este sector político y que se dé en las urnas e invitamos a todos aquellos con los que podamos hacer ese tipo de acuerdos programáticos y tengamos ese tipo de convergencias ideológicas a que vayan a la consulta.

SEMANA: Su fórmula para la Cámara de Representantes será Daniel Briceño, quien viene de ser concejal de Bogotá. ¿Qué opina de él?