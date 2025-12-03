“Salió con un chorro de babas”: Presidencia no supo responder por polémico señalamiento de Gustavo Petro contra cuñado de Álvaro Uribe

El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, desnudó cómo la Presidencia de Colombia no supo responder por uno de los excesos que pronunció el presidente Gustavo Petro cuando dijo que Carlos Enrique Moreno, cuñado del expresidente Álvaro Uribe, era dueño de Audifarma.

El primer mandatario lo escribió en su red social X el 17 de noviembre pasado: “Entonces, resultó que los dueños de Audifamara, empresa que especula con los medicamentos y los acapara, es el cuñado de Uribe. Negocios presidenciales”.

Forero le pidió al Gobierno, a través de un derecho de petición, las pruebas de esa afirmación y, según él, “salió con un chorro de babas”.

La respuesta fue lo que lo llevó a concluir que “es lamentable” que el jefe de Estado de Colombia “actúe como un bodeguero irresponsable”.

Representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Reveló el derecho de petición donde preguntó a la Presidencia: “Sírvase a informar cuál es la documentación que le permite al presidente Gustavo Petro afirmar que Carlos Enrique Moreno, cuñado del expresidente Álvaro Uribe, es socio y dueño de Audifamara. Remitir copia de las respectivas pruebas y documentación que le permiten realizar dicha afirmación”.

El 28 de noviembre pasado, Andrés Forero obtuvo la respuesta por parte de Nusmem Alfredo Acosta Aguilar, quien actúa como asesor del Grupo de Apoyo Jurídico de la Presidencia.

Gustavo Petro trinó sobre Álvaro Uribe | Foto: Fotomontaje SEMANA

Según Acosta Aguilar, “las expresiones mencionadas corresponden a opiniones emitidas en un contexto de opiniones genéricas, no solo dentro del ejercicio de la libertad de expresión, sino al interior del debate público, sin que de ellas se derive propósito alguno de afectar la honra, la dignidad o los derechos de persona alguna”.

Continuó: “Téngase en cuenta que al señor presidente le llega información proveniente de distintas fuentes, lo que naturalmente puede llegar a dar lugar a apreciaciones preliminares o interpretaciones generales sobre determinados asuntos”.

Y añadió otra frase que, sin duda, molestó al parlamentario Forero. “Las expresiones objetadas no buscaron afectar los derechos fundamentales de ninguna persona. Las expresiones del presidente, objeto de su cuestionamiento, se insertan en el marco de la libertad de opinión, sin que resulte posible calificarlas como afirmaciones ofensivas, generadoras de algún tipo de responsabilidad”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: CARLOS JULIO MARTÎNEZ-SEMANA

En conclusión, el abogado de la Presidencia estimó que las referencias de Gustavo Petro sobre Álvaro Uribe “no emitieron ningún tipo de amenaza o agresión en contra de alguna persona, por lo que su interpretación no corresponde con la realidad y/o literalidad del mensaje respectivo”.

Las expresiones presidenciales —añadió— “no constituyen imputaciones jurídicas concretas ni señalamientos personales individualizados contra usted, sino que se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de opinión”.

E insistió en que las expresiones del presidente “corresponden a opiniones emitidas en un contexto de opiniones genéricas, no solo dentro del ejercicio de la libertad de expresión, sino al interior del debate público”.

Carlos Enrique Moreno respondió en su momento a Gustavo Petro y negó que sea propietario de Audifarma.

“Rectifique de inmediato y desista de la amenaza a nuestra integridad o proceda a demandar como es su obligación”, le dijo en un comunicado de prensa.