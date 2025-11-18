El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje en su cuenta de X en el que le contestó a algunos de sus críticos.

“En mi familia hemos tenido la norma de respetar las familias de rivales políticos, también las familias de guerrilleros, paramilitares, etc.”, afirmó el mandatario.

En mi familia hemos tenido la norma de respetar las familias de rivales políticos, también las familias de guerrilleros, paramilitares, etc. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2025

Aunque el exmandatario no dio mayores explicaciones de su mensaje, previamente había compartido un mensaje de Jerónimo Uribe, en el que criticaba que el presidente Gustavo Petro “lleva varios años instigando odio en contra de la familia Uribe Moreno”.

El hijo del expresidente recordó que cuando la justicia absolvió a Santiago Uribe, el presidente Petro llamó “timoratos y corruptos” a los jueces. Y que cuando su padre fue absuelto, el mandatario se refirió a ellos como el “nuevo cartel de la Toga” y “aliados a las mafias”.

“Hoy sale a culpar a Carlos Enrique Moreno de la escasez de medicamentos en Colombia. Por medio de una supuesta participación en la sociedad Audifarma, participación que no existe”, reclamó Uribe Moreno.

El expresidente Álvaro Uribe le contestó al mandatario. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Según dijo, esos rumores no son de hoy, sino que llevan más de una década, haciendo referencia también a su madre, Lina Moreno, a quienes desde ese sector han responsabilizado de supuestamente ser dueña de otra EPS, lo cual negó que sea cierto.

“La crisis de la salud hoy solo tiene una explicación, la incompetencia de este Gobierno y su visión comunista”, criticó Jerónimo Uribe, quien dijo que no se trataría de simples “desvaríos” del presidente, como lo han visto algunos.

Jerónimo Uribe afirmó que el mandatario sabría como “perfilar” a sus opositores para instigarlos y que haya odio en contra de ellos. “Odio que los carteles protegidos por Maduro y por el cartel de los Soles interpretan como órdenes de asesinar”, criticó el hijo del exmandatario.

Las declaraciones que han molestado a la familia Uribe Moreno es porque el mandatario afirmó que uno de los dueños de Audifarma sería el cuñado del expresidente. Además, arremetió contra él diciendo que supuestamente “especularía” con los medicamentos y los “acapararía”.

Jerónimo Uribe defendió a su familia. | Foto: SEMANA

Desde el Centro Democrático le han reclamado esas declaraciones pues no correspondería a la realidad. “Durante años el petrismo utilizó el mismo cuento con doña Lina Moreno de Uribe, señalándola de ser dueña de una EPS. Todo falso. Una vez desmentidos, entonces cambiaron de libreto, pero nunca de infamia. Ahora inventan que un cuñado de Uribe es dueño de Audifarma. ¡Difamador!“, aseguró Cadavid.