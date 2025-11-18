Suscribirse

Política

“En mi familia hemos tenido la norma de respetar las familias de rivales políticos”: expresidente Álvaro Uribe

El líder del Centro Democrático se metió en la discusión que generó Gustavo Petro por los dueños de Audifarma.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 4:08 p. m.
Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió el mensaje a través de sus redes sociales. | Foto: COLPRENSA

El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje en su cuenta de X en el que le contestó a algunos de sus críticos.

“En mi familia hemos tenido la norma de respetar las familias de rivales políticos, también las familias de guerrilleros, paramilitares, etc.”, afirmó el mandatario.

Aunque el exmandatario no dio mayores explicaciones de su mensaje, previamente había compartido un mensaje de Jerónimo Uribe, en el que criticaba que el presidente Gustavo Petro “lleva varios años instigando odio en contra de la familia Uribe Moreno”.

Contexto: Álvaro Uribe le pide rectificación a Gustavo Petro por trino donde “crea canalladas como esta”

El hijo del expresidente recordó que cuando la justicia absolvió a Santiago Uribe, el presidente Petro llamó “timoratos y corruptos” a los jueces. Y que cuando su padre fue absuelto, el mandatario se refirió a ellos como el “nuevo cartel de la Toga” y “aliados a las mafias”.

“Hoy sale a culpar a Carlos Enrique Moreno de la escasez de medicamentos en Colombia. Por medio de una supuesta participación en la sociedad Audifarma, participación que no existe”, reclamó Uribe Moreno.

El expresidente Álvaro Uribe tendría la última palabra.
El expresidente Álvaro Uribe le contestó al mandatario. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Según dijo, esos rumores no son de hoy, sino que llevan más de una década, haciendo referencia también a su madre, Lina Moreno, a quienes desde ese sector han responsabilizado de supuestamente ser dueña de otra EPS, lo cual negó que sea cierto.

“La crisis de la salud hoy solo tiene una explicación, la incompetencia de este Gobierno y su visión comunista”, criticó Jerónimo Uribe, quien dijo que no se trataría de simples “desvaríos” del presidente, como lo han visto algunos.

Contexto: Cuñado del expresidente Uribe le responde duro a Petro por vincularlo con Audifarma y acusarlo de acaparar medicamentos: “Desista de la amenaza”

Jerónimo Uribe afirmó que el mandatario sabría como “perfilar” a sus opositores para instigarlos y que haya odio en contra de ellos. “Odio que los carteles protegidos por Maduro y por el cartel de los Soles interpretan como órdenes de asesinar”, criticó el hijo del exmandatario.

Las declaraciones que han molestado a la familia Uribe Moreno es porque el mandatario afirmó que uno de los dueños de Audifarma sería el cuñado del expresidente. Además, arremetió contra él diciendo que supuestamente “especularía” con los medicamentos y los “acapararía”.

Álvaro uribe y Jerónimo Uribe
Jerónimo Uribe defendió a su familia. | Foto: SEMANA

Desde el Centro Democrático le han reclamado esas declaraciones pues no correspondería a la realidad. “Durante años el petrismo utilizó el mismo cuento con doña Lina Moreno de Uribe, señalándola de ser dueña de una EPS. Todo falso. Una vez desmentidos, entonces cambiaron de libreto, pero nunca de infamia. Ahora inventan que un cuñado de Uribe es dueño de Audifarma. ¡Difamador!“, aseguró Cadavid.

El expresidente también compartió un comunicado de Carlos Enrique Moreno en el que le responde a Petro luego de que los haya culpado de la escasez de medicamentos en el país y le pidió que aporte las pruebas que tenga de esa denuncia o de lo contrario le pidió rectificar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Verónica Alcocer y su vida de rica en Suecia: revelan el listado de personalidades con los que se ha codeado

2. Denuncian tráfico de influencias en la SAE de abogado cercano al petrismo; involucra al vicecontralor y a amigo de Nicolás Petro

3. Constituyente en Colombia, más riesgos que soluciones. Exmagistrados y expertos opinan

4. La defensa de Nicolás Petro busca tumbar el principio de oportunidad de Day Vásquez

5. La nueva ciudad objetivo de Trump: hubo 130 arrestos en 48 horas y crece el temor por las deportaciones masivas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro Uribe VélezCentro Democrático

Noticias Destacadas

ED 2220

Verónica Alcocer y su vida de rica en Suecia: revelan el listado de personalidades con los que se ha codeado

Redacción Semana
Juan Carlos Pinzón e Ingrid Betancourt vuelven a La Macarena: donde la libertad venció al secuestro

¿La excandidata presidencial Ingrid Betancourt volverá al Senado? Este martes se definirá si encabezará la lista por su partido

Redacción Semana
Álvaro Uribe Vélez

“En mi familia hemos tenido la norma de respetar las familias de rivales políticos”: expresidente Álvaro Uribe

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.