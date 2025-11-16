Suscribirse

Álvaro Uribe le pide rectificación a Gustavo Petro por trino donde “crea canalladas como esta”

El expresidente aseguró que el “neocomunismo” siembra delitos inexistentes para mantenerse en el poder.

Redacción Confidenciales
17 de noviembre de 2025, 1:35 a. m.
Una vez más el expresidente Álvaro Uribe Vélez salió a desmentir públicamente a Gustavo Petro por cuenta de los pronunciamientos del mandatario en su cuenta de X.

En esa ocasión Petro reposteó un mensaje en donde se afirma que la esposa de Uribe Vélez es la hermana del dueño de Audifarma.

Como dicha información no es cierta, Uribe de inmediato puso un trino para responder a Petro.

“Pte Petro ejerce oficio de la Presidencia para crear y difundir canalladas como esta. Si tiene una sola prueba preséntela, o tenga el valor de rectificar. El neocomunismo para mantenerse en el poder desacredita al adversario “sembrándole delitos inexistentes”, dijo Uribe.

La semana pasada Uribe también desmintió a Petro por una supuesta reunión que habrían tenido para hablar de la JEP. El exmandatario dijo que eso no era cierto.

