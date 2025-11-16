Confidenciales

Álvaro Uribe le pide rectificación a Gustavo Petro por trino donde “crea canalladas como esta”

El expresidente aseguró que el “neocomunismo” siembra delitos inexistentes para mantenerse en el poder.

17 de noviembre de 2025, 1:35 a. m.