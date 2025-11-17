Cuñado del expresidente Uribe le responde duro a Petro por vincularlo con Audifarma y acusarlo de acaparar medicamentos: “Desista de la amenaza”

Carlos Enrique Moreno Mejía le respondió duramente al presidente Gustavo Petro por unas acusaciones que hizo en su contra y que han generado toda una controversia, ocasionando, incluso, la respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El jefe de Estado cuestionó, en un primer momento, que los políticos tengan empresas de medicamentos y, en una publicación en sus redes sociales, señaló que Moreno Mejía era el propietario de Audifarma.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Entonces resultó que los dueños de Audifarma, empresa que especula con los medicamentos y los acapara, es el cuñado de Uribe. Negocios presidenciales“, escribió.

Ante esto, Moreno Mejía no dudó en responderle y por medio de un comunicado dejó en claro que lo dicho por Petro no es verdad.

“Culparnos falsamente de la escasez de medicamentos creada por sus fallidas políticas y con claros fines electorales, es un hostigamiento a la violencia en contra de nuestra familia”, apuntó.

De igual manera, el hermano de la ex primera dama le recordó al mandatario que una de sus principales obligaciones es “aportar a la justicia y a la opinión pública”.

Petro es un mitómano



Acá la respuesta de CEM https://t.co/40zixGazw4 pic.twitter.com/FklvxLeMhi — Victor Munoz (@Vicmunro) November 17, 2025

En ese sentido, señaló que tiene que mostrar las pruebas necesarias que dejen en evidencia que Moreno Mejía o su familia tienen algún vínculo con Audifarma, aunque fue claro al advertir que esa relación no existe.

Por ello, le exigió a Petro que rectifique la información que difundió a través de las redes sociales o, incluso, tome las acciones judiciales pertinentes, tal y como tiene que hacer si es verdad que se está cometiendo un delito.

“Rectifique de inmediato y desista de la amenaza a nuestra integridad o proceda a demandar como es su obligación”, añadió.

Esta respuesta se suma a la del expresidente Álvaro Uribe, quien también negó lo que dijo Petro y, a través de su cuenta de X, le lanzó un duro mensaje. “Ejerce oficio de la Presidencia para crear y difundir canalladas como esta”, señaló.