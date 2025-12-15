POLÍTICA

Tras anuncio de candidatura de Paloma Valencia en el Centro Democrático, Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket

El precandidato reporta el 40 por ciento de probabilidades de ganar la Presidencia, frente al 33 por ciento de Iván Cepeda y el 14 por ciento de Sergio Fajardo.

16 de diciembre de 2025, 2:58 a. m.