Tras anuncio de candidatura de Paloma Valencia en el Centro Democrático, Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket

El precandidato reporta el 40 por ciento de probabilidades de ganar la Presidencia, frente al 33 por ciento de Iván Cepeda y el 14 por ciento de Sergio Fajardo.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 2:58 a. m.
Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella. Barranquilla Noviembre 13 de 2025. Foto: Juan Carlso Sierra-Revista Semana. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

Este lunes, luego de que se conociera que la senadora Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del Centro Democrático a la Presidencia, el tablero electoral de las elecciones de 2026 se sacudió. Y las apuestas no fueron la excepción.

En Polymarket, el mercado de predicciones más grande del mundo, el precandidato Abelardo de la Espriella se disparó y registró un 40 por ciento de probabilidades de ganar la Presidencia en 2026. Luego figura Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, con el 33 por ciento, y Sergio Fajardo, con el 14 por ciento.

Polymarket, 15 de diciembre de 2025
Polymarket, 15 de diciembre de 2025 | Foto: SEMANA

La información que arroja Polymarket está basada en las apuestas de los usuarios, quienes lanzan sus predicciones a través de una red de blockchain, en la que apuestan sobre escenarios de cuestiones políticas o económicas que son noticia en el mundo.

