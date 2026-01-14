POLÍTICA

Álvaro Uribe habla del “desespero” del Gobierno Petro por elegir a Iván Cepeda: “Lo ha llevado a endeudarse otros once mil millones de dólares”

El expresidente cuestionó las últimas movidas financieras de la administración Petro.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 2:03 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió arremeter contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y se refirió a una nueva y millonaria deuda que asumió el Estado.

En su cuenta oficial de X, Uribe habló del “dólar Petro” y lo consideró “otro golpe a los trabajadores”.

Dijo que “el desespero por elegir a Iván Cepeda con déficit y endeudamiento insostenibles, ha llevado al Gobierno a endeudarse otros 11 mil millones de dólares, con 6 mil millones con tasa de interés de ‘gota a gota’, 13,5 %“.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país. Foto: Colprensa/Presidencia

Y siguió: “Estos dólares, más el derroche burocrático al debe, más el dinero de las remesas que vienen del extranjero, más el 80 % de la producción mundial de coca, han bajado el dólar a niveles que afectan seriamente a sectores exportadores intensivos en mano de obra. El floricultor, el call center, no pueden subir el precio porque están limitados por la competencia internacional. A lo anterior deben sumarse los impuestos. Se ha creado una situación económica de pánico que paraliza cualquier nueva inversión”.

“Los empresarios perjudicados y los trabajadores con la ilusión vana el aumento salarial, para muchos insostenible, pero para el Gobierno un factor de presión electoral”, añadió.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez Foto: Presidencia/Colprensa

Ante esto, dijo que Paloma Valencia ampliará las propuestas para el delicado ajuste que se requiere a fin de lograr bienestar colectivo, “esto es, para todos, trabajadores, empresarios”, expresó.

Uribe no ahorra espacios para criticar a Gustavo Petro e Iván Cepeda, a quien le sonríen los sondeos de opinión de cara a las presidenciales del 2026.

En Planeta Rica, Córdoba, Uribe arreció a finales de diciembre de 2025 contra el presidente y su candidato a la presidencia, como llama a Cepeda.

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe. Foto: No

Uribe aseguró que Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Gustavo Petro e Iván Cepeda “tienen muchos parecidos” y dijo que hoy se está viendo la realidad de lo que él hablaba hace unos años acerca del “castrochavismo”.

Todos estos de este elenco hablaban de democracia, la acabaron poco a poco”, resaltó el exmandatario, al tiempo que mostró la realidad de países como Cuba y Venezuela, donde se ha presentado una salida masiva de ciudadanos en medio de la falta de oportunidades de los gobiernos de Castro, Chávez y Maduro.

Y siguió: “Cuba tiene 11 millones de ciudadanos en la isla, 11 millones por fuera. Chávez y Maduro sacaron 9 millones de venezolanos. De Colombia ya han salido 3 millones y no han regresado millón 700, y no han regresado porque no hay oportunidades en el país”, resaltó el exmandatario

Gustavo Petro —a juicio de Álvaro Uribe— está acabando la democracia “poco a poco” y puso ejemplos como la salud en Cuba y la forma en que en Venezuela le dieron un golpe mortal a los empresarios en la época del gobierno de Hugo Chávez.

Noticias Destacadas