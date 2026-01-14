El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió arremeter contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y se refirió a una nueva y millonaria deuda que asumió el Estado.
En su cuenta oficial de X, Uribe habló del “dólar Petro” y lo consideró “otro golpe a los trabajadores”.
Dijo que “el desespero por elegir a Iván Cepeda con déficit y endeudamiento insostenibles, ha llevado al Gobierno a endeudarse otros 11 mil millones de dólares, con 6 mil millones con tasa de interés de ‘gota a gota’, 13,5 %“.
Y siguió: “Estos dólares, más el derroche burocrático al debe, más el dinero de las remesas que vienen del extranjero, más el 80 % de la producción mundial de coca, han bajado el dólar a niveles que afectan seriamente a sectores exportadores intensivos en mano de obra. El floricultor, el call center, no pueden subir el precio porque están limitados por la competencia internacional. A lo anterior deben sumarse los impuestos. Se ha creado una situación económica de pánico que paraliza cualquier nueva inversión”.
“Los empresarios perjudicados y los trabajadores con la ilusión vana el aumento salarial, para muchos insostenible, pero para el Gobierno un factor de presión electoral”, añadió.
Ante esto, dijo que Paloma Valencia ampliará las propuestas para el delicado ajuste que se requiere a fin de lograr bienestar colectivo, “esto es, para todos, trabajadores, empresarios”, expresó.
Uribe no ahorra espacios para criticar a Gustavo Petro e Iván Cepeda, a quien le sonríen los sondeos de opinión de cara a las presidenciales del 2026.
En Planeta Rica, Córdoba, Uribe arreció a finales de diciembre de 2025 contra el presidente y su candidato a la presidencia, como llama a Cepeda.
Uribe aseguró que Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Gustavo Petro e Iván Cepeda “tienen muchos parecidos” y dijo que hoy se está viendo la realidad de lo que él hablaba hace unos años acerca del “castrochavismo”.
“Todos estos de este elenco hablaban de democracia, la acabaron poco a poco”, resaltó el exmandatario, al tiempo que mostró la realidad de países como Cuba y Venezuela, donde se ha presentado una salida masiva de ciudadanos en medio de la falta de oportunidades de los gobiernos de Castro, Chávez y Maduro.
Y siguió: “Cuba tiene 11 millones de ciudadanos en la isla, 11 millones por fuera. Chávez y Maduro sacaron 9 millones de venezolanos. De Colombia ya han salido 3 millones y no han regresado millón 700, y no han regresado porque no hay oportunidades en el país”, resaltó el exmandatario
Gustavo Petro —a juicio de Álvaro Uribe— está acabando la democracia “poco a poco” y puso ejemplos como la salud en Cuba y la forma en que en Venezuela le dieron un golpe mortal a los empresarios en la época del gobierno de Hugo Chávez.