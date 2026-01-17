El expresidente Álvaro Uribe Vélez le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro desde un evento público en el que acompañó a su candidata a la Presidencia, Paloma Valencia.

El líder del Centro Democrático aseguró que para que los empresarios y empleados tengan buenos resultados se necesitan dos factores: respetar los salarios, pero también reducir los impuestos.

“Desde aquí le decimos a Petro: vivan los salarios, abajo la corrupción y menos impuestos. Para que le vaya bien al trabajador y al empresario, tenemos que respetar los salarios y los recargos, pero hay que bajar los impuestos. Hay que acabar con la corrupción y el derroche porque van a dejar a Colombia sin quien invierta, sin quien genere empleo y sin quien pague impuestos”, reclamó el mandatario.

Gustavo Petro no le cumplió al Chocó: líderes del departamento alistan movilización popular contra el Gobierno

El expresidente lideró un evento en el municipio de Andes, ubicado en el suroeste de Antioquia, desde el que envió varios mensajes al país.

Uno de ellos es que la seguridad está deteriorada y, a su juicio, se necesita tener “manos firmes como el acero y puras como el oro para conducir a las Fuerzas Armadas y recuperar la seguridad”.

El exmandatario afirmó que los empresarios han sido generosos con los salarios para sus trabajadores, pero señaló al presidente Petro de “gastarse” el dinero que los colombianos le entregaron al Estado a través del pago de impuestos.

En esa línea, sustentó que a la comunidad no le está doliendo pagar salarios, pero sí el derroche de los recursos públicos y los casos de corrupción que han salpicado al Gobierno nacional.

Sumado a esto, cuestionó los gastos en viajes internacionales que ha efectuado el presidente Petro, mientras que en Colombia escasean los recursos para el sistema de salud.

El expresidente puntualizó que el país “tendrá que elegir” entre la candidatura del senador Iván Cepeda y la aspiración presidencial de Paloma Valencia, e invitó a la comunidad del suroeste antioqueño a apoyarlo para que Colombia tenga la primera mujer presidenta.

Marta Lucía Ramírez empezó campaña para 2026: este es su propósito

La candidata presidencial aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, buscará reducir el Estado, disminuyendo la cantidad de ministerios de 19 a 12 y eliminando burocracia.