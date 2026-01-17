Confidenciales

Gustavo Petro no le cumplió al Chocó: líderes del departamento alistan movilización popular contra el Gobierno

El Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó enunció una lista de incumplimientos del Ejecutivo.

Redacción Confidenciales
17 de enero de 2026, 9:10 p. m.
El Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó convocó a una movilización popular contra Gustavo Petro.
Líderes del departamento de Chocó convocaron a una movilización popular contra el Gobierno de Gustavo Petro para reclamar por lo que consideran como “incumplimientos” del poder Ejecutivo.

El Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó aseguró que el Gobierno cambió la destinación de recursos que estaban pensados para mejorar las vías en Nuquí, Quibdó, Bajirá y Bagadó.

Los proyectos que pretendían conectar con la vía al mar y los departamentos de Cali y Risaralda se quedaron sin recursos. Además, hay demoras en las pavimentaciones de las vías que conducen a Medellín y Pereira, las cuales estarían terminadas en julio de 2025.

Es más: las comunidades aseguran que recibieron la comunicación de que varias de las obras de mejoramiento vial solo estarían listas hasta 2029.

Ministerio de Educación hizo ajustes al PAE y señala a entidades territoriales por posibles demoras en la aplicación del programa

Las comunidades se quedaron esperando que el Ministerio del Interior aceptara su propuesta de suscribir un “pacto por las vías” para evitar su cierre debido a los problemas de infraestructura.

Sumado a esto, estaban esperando un acuerdo con la Aeronáutica Civil para regular los costos de los pasajes aéreos.

Otro de los factores que genera molestias en el Chocó tiene que ver con la espera de un acuerdo con la Autoridad Nacional de Pesca para recuperar las ciénagas del río Atrato, iniciativa que facilitaría la pesca y la maricultura que mueven la economía de la región.

Rebelión de gobernadores: MinSalud sale en defensa de los impuestos de la emergencia económica

“Por estos hechos, además del incumplimiento generalizado de los acuerdos cívicos 2016 - 2017, violando el Decreto 766 de 2018, la falta de acciones concretas para garantizar la paz territorial, el recorte de los recursos del Sistema General de Participaciones, la no aprobación de la Política Pública para el Desarrollo Integral del Pacífico y la negativa del presidente Petro a recibirnos, hemos decidido convocar a todas las fuerzas vivas del Chocó a movilizarnos”, detalló el Comité en un comunicado.

La movilización popular contra el Gobierno de Gustavo Petro se realizará este martes 20 de enero, a las 3 p.m., en el recinto del Concejo Municipal de Quibdó.

