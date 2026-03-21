Paro armado en Chocó: MinDefensa ofrece millonaria recompensa por cabecillas del ELN que lo lideran

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, dio a conocer este sábado, 21 de marzo, que ofrecen una millonaria recompensa por los integrantes del ELN que están liderando el paro armado en el departamento del Chocó, lo que ha generado temor entre la ciudadanía.

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“No vamos a tolerar estos hechos. Por esta razón estamos ofreciendo una recompensa de hasta mil millones de pesos. Parte de la estrategia consiste en neutralizar a quienes están encabezando este paro criminal”, dijo el funcionario.

De igual manera, indicó que no van a cesar con las operaciones militares y con los esfuerzos que sean necesarios para hacer frente a los ilegales que siembran el miedo en esta zona del país.

“Frente a esta amenaza hemos desplegado fuerzas militares enfocadas en controlar especialmente los ríos en el Bajo Baudó. Allá están nuestros valientes soldados, infantes de Marina de la Brigada de Infantería de Marina Nº 2, articulados con la Brigada Nº 15 del Ejército Nacional y con la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, precisó.

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Sánchez fue enfático al asegurar que estar del lado del pueblo no es imponer reglas del horror como los confinamientos que se vienen presentando en el Chocó.

“Atacar a la población civil, confinarla, amenazarla es un crimen de guerra, pero cuando se hace de manera sistemática, como lo han hecho, es un crimen de lesa humanidad. El cartel del ELN no defiende al pueblo, lo ataca. El cartel del ELN no lucha por el pueblo, intenta aniquilarlo”, agregó.

Hay operaciones militares en varios puntos del país. Foto: Suministradas

Las Fuerzas Militares avanzan con operaciones militares en contra de varios integrantes de la guerrilla del ELN, que son quienes imparten el terror entre la ciudadanía.

“Alias Santiago, cabecilla principal de ese frente de guerra occidental del ELN que delinquía allí, fue neutralizado a inicios de enero de este año. Lo mismo sucederá con este criminal alias Genaro”, concluyó Sánchez.

Alias Genaro es uno de los más buscados. Foto: Suministrado a SEMANA.

En esta zona del Chocó hay fuerte presencia del Clan del Golfo, pero también del ELN, quienes se disputan el territorio.