Marta Lucía Ramírez empezó campaña para 2026: este es su propósito

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que está en una campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026, en las que se elegirá a un nuevo Congreso y al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Esto no significa que Ramírez esté buscando un cargo, pues señala que su objetivo es que se consiga la unidad de Colombia para los próximos cuatro años a través de una hoja de ruta conjunta.

“Es una campaña por el buen manejo del Estado, con metas de eficiencia, de transparencia, de servicio a todos los ciudadanos sin distinción. Unidad es distinto a consulta porque la unidad significa unos valores compartidos, propuestas en común, compromisos conjuntos”, afirmó Ramírez.

La exvicepresidenta invitó a los actores políticos a aprovechar las semanas que quedan antes de los comicios para transitar por un mismo rumbo en pro de la mejora del país. Ramírez, quien ha sido cercana a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, comentó que espera que ese grupo le presente a Colombia propuestas que generen entusiasmo.

Marta Lucía Ramírez enfatizó que el objetivo debe ser que los ciudadanos salgan a votar con positivismo, confianza e integridad en la contienda electoral de este año.