“Desesperados”: Iván Cepeda le responde a la oposición y habla de una “campaña sucia” en su contra

Tras la publicación de los informes de ingresos y gastos de la consulta interna del Pacto Histórico en la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato a la presidencia Iván Cepeda finalmente se pronunció en la red social X.

Los documentos detallan el origen y destino de los recursos utilizados de la campaña. En ese contexto, Cepeda publicó un trino en el que se refirió a lo que calificó como mentiras, rumores y una “campaña sucia” en su contra.

“Petro se está comiendo la campaña”: Vicky Dávila lanza alerta a la oposición y dice que Iván Cepeda va en “coche”

“DESESPERADOS”, escribió el senador y candidato presidencial, seguido de preguntas sobre si sus actos multitudinarios, discursos y propuestas serían la razón de lo que él calificó como mentiras y rumores, y una supuesta “campaña sucia” en su contra.

De acuerdo con la información de Cuentas Claras, Iván Cepeda declaró ingresos y gastos por un total de $964.830.000 durante la campaña a la consulta presidencial del Pacto Histórico. Esos recursos habrían provenido principalmente de créditos por cerca de $839 millones, mientras que $125 millones correspondieron a recursos propios del candidato y de familiares.

La campaña de Cepeda informó que no recibió donaciones de terceros y que habría cuentas pendientes por pagar. En cuanto al uso del dinero, el mayor rubro fue por la propaganda electoral, con más de $776 millones, seguido por gastos administrativos ($92 millones), actos públicos ($68 millones) y servicios de transporte y correo ($17 millones).