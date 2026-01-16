Política

“Desesperados”: Iván Cepeda le responde a la oposición y habla de una “campaña sucia” en su contra

Iván Cepeda acompañó el mensaje con una foto en campaña.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

17 de enero de 2026, 3:07 a. m.
Iván Cepeda
Iván Cepeda Foto: NELSON CARDENAS

Tras la publicación de los informes de ingresos y gastos de la consulta interna del Pacto Histórico en la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato a la presidencia Iván Cepeda finalmente se pronunció en la red social X.

Los documentos detallan el origen y destino de los recursos utilizados de la campaña. En ese contexto, Cepeda publicó un trino en el que se refirió a lo que calificó como mentiras, rumores y una “campaña sucia” en su contra.

“Petro se está comiendo la campaña”: Vicky Dávila lanza alerta a la oposición y dice que Iván Cepeda va en “coche”

“DESESPERADOS”, escribió el senador y candidato presidencial, seguido de preguntas sobre si sus actos multitudinarios, discursos y propuestas serían la razón de lo que él calificó como mentiras y rumores, y una supuesta “campaña sucia” en su contra.

De acuerdo con la información de Cuentas Claras, Iván Cepeda declaró ingresos y gastos por un total de $964.830.000 durante la campaña a la consulta presidencial del Pacto Histórico. Esos recursos habrían provenido principalmente de créditos por cerca de $839 millones, mientras que $125 millones correspondieron a recursos propios del candidato y de familiares.

La campaña de Cepeda informó que no recibió donaciones de terceros y que habría cuentas pendientes por pagar. En cuanto al uso del dinero, el mayor rubro fue por la propaganda electoral, con más de $776 millones, seguido por gastos administrativos ($92 millones), actos públicos ($68 millones) y servicios de transporte y correo ($17 millones).

