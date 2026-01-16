Política

Vicky Dávila advirtió que Iván Cepeda “va en coche” por la Presidencia y lanzó alerta a los candidatos de oposición

La candidata acusó al presidente de estar utilizando el aparato del Estado para fortalecer la campaña de Iván Cepeda.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 12:13 p. m.
Vicky Dávila lanzó una alerta para los candidatos a la Presidencia de la oposición.
La candidata a la Presidencia, Vicky Dávila, lanzó una alerta a los candidatos del centro y la derecha del país: si esos sectores no le plantean soluciones a las personas más pobres de Colombia, el sucesor del presidente Gustavo Petro podría ganar las elecciones de 2026.

Dávila señaló al mandatario colombiano de estar utilizando el aparato del Estado para fortalecer la campaña de Iván Cepeda, el candidato ganador del aval del Pacto Histórico que se medirá en la consulta del frente amplio, de la izquierda, el próximo 8 de marzo.

“Petro se está comiendo viva la campaña. Él quiere ganar con Iván Cepeda el heredero como sea y, por supuesto, está usando el Gobierno y la plata de los impuestos de todos. Ahora dijo que bajará el precio de la gasolina, eso es incontrovertible, los colombianos van a estar dichosos y mucho más los más pobres. El mototaxista, solo para poner un ejemplo”, sostuvo la candidata.

Dávila advirtió que Petro está utilizando los últimos momentos de su administración en la Casa de Nariño para aliviar el bolsillo de los colombianos con fines electorales, pese a las advertencias técnicas sobre la situación de la economía colombiana.

“Así que los expertos pueden decir lo que quieran y hacer análisis reales, pero nada de eso importa porque es un alivio al bolsillo de los ciudadanos. Lo mismo hizo Petro al subir a dos millones de pesos el salario mínimo: no hay manera de discutir con un trabajador que por fin siente que tiene un aumento que le sirve más”, comentó.

En ese catálogo de medidas la aspirante a la Casa de Nariño de la Gran Consulta por Colombia enunció los cambios en los peajes del Eje Cafetero y la declaración de emergencia económica, con la que el presidente buscó incrementar el recaudó del Estado.

“Petro está comprando las elecciones y tendremos que ser muy ingeniosos como oposición para resolver los problemas de más de 16 millones de colombianos pobres porque solo criticando a Petro no vamos a ganar la Presidencia. Y Cepeda, mientras tanto, en coche, con su constituyente, su paz total y toda la porquería que representa un admirador de Chávez y Maduro”, concluyó Vicky Dávila.

