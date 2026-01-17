Política

Candidatos en alerta por control de los grupos armados en las elecciones: “Quieren favorecer a la extrema izquierda”

SEMANA reveló cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo están ejerciendo control territorial para restringir el voto.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 3:11 p. m.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, el constreñimiento electoral es tan evidente que en los pasados comicios en Jamundí y en municipios del Cauca fueron las disidencias quienes “custodiaron” los votos en las zonas rurales.
Las revelaciones de SEMANA sobre los planes de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo para influir en las elecciones de este 2026 encendieron las alertas en diferentes sectores políticos.

Este medio pudo constatar cómo amplias zonas del país están secuestradas por los criminales, impidiendo que los ciudadanos puedan acudir libremente a las urnas en los comicios legislativos y presidenciales de este año.

La candidata a la Presidencia Vicky Dávila aseguró que la denuncia es “muy grave”, dejando ver los intereses de los narcotraficantes en la contienda que elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro, el artífice de la paz total.

Elecciones bajo amenaza: SEMANA revela cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral. Hay zonas donde el voto no será libre

Abelardo de la Espriella aseguró que Colombia nunca había tenido una contienda electoral con un presidente “subversivo” a la cabeza. “Petro no ha gobernado, se ha dedicado a entregar territorios a los narco terroristas, a devastar a las fuerzas militares, a socavar los partidos políticos, a tomarse las instituciones, a desmantelar el Estado de Derecho, con un único fin: no soltar el poder”, afirmó De la Espriella.

Los documentos de inteligencia a los que tuvo acceso SEMANA muestran cómo grupos armados ilegales estarían buscando favorecer a ciertos candidatos y vetar a otros. El ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra están ejerciendo un control más intenso sobre la población con medidas como restricciones para la movilidad.

La senadora María Fernanda Cabal comentó que esos ilegales “pretenden afectar el resultado electoral y favorecer a ciertos candidatos de la extrema izquierda. ¡Cuidado Colombia! No podemos perder esta patria”.

Los grupos reseñados en los informes de inteligencia militar están efectuando registros de la comunidad en Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta, amparados en la política de paz total del presidente Petro.

En línea con el apunte de la senadora Cabal, el candidato Daniel Palacios escribió: “Y adivinen a favor de quién… definitivamente El Heredero es un peligro para Colombia”.

La información de inteligencia militar indica que esa amenaza a las elecciones se está presentando en 600 municipios, una cifra que deja en evidencia el control que han ganado los grupos ilegales, pues para los comicios de hace cuatro años solo se presentaron alertas en 150 localidades.

El candidato Juan Manuel Galán aseguró que hay “silencio, pasividad y negación del problema”, solicitando que se convoque a comisiones internacionales para que pongan la lupa sobre el desarrollo de los comicios, con el objetivo de que se garantice el voto limpio.

“Colombia no puede permitir que el miedo reemplace a la democracia. No puede permitir que grupos criminales, que están penetrando el Estado, decidan quién gobierna y quién no”, escribió Galán. Los criminales están aprovechando la poca presencia de las Fuerzas Armadas para escoger al candidato de su preferencia e instar a la población a votar por esa persona en las elecciones.

