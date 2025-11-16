Caso Juliana Guerrero: Fundación San José dice que es “víctima” del escándalo con sus propios títulos

El escándalo con la exasesora del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, que se graduó de contadora con un título entregado por la Fundación San José, tiene un nuevo capítulo. A través de un comunicado de la misma institución universitaria, advierten que son víctimas de las irregularidades en su propia sede.

La Fundación emitió un comunicado para advertir a toda la comunidad educativa que los hechos, materia de investigación en los entes de control, no afectan a quienes se encuentran estudiando o los egresados, se trata de indagaciones por hechos que fueron denunciados por la misma universidad.

Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de conciliación con la representante a la Cámara Jennifer Pedraza ante la Corte Suprema de Justicia. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/fIOrH7iLZi — Revista Semana (@RevistaSemana) November 14, 2025

“La Fundación de Educación Superior San José informa a su comunidad académica y a la opinión pública que, frente a los recientes señalamientos y actuaciones de las autoridades, la Institución continúa operando con total normalidad y reafirma su compromiso con la transparencia, el rigor académico y la protección de sus estudiantes y egresados”, dijo la Fundación San José.

Advierte que las investigaciones y el escándalo que surgió luego de la entrega de títulos a Juliana Guerrero, se estarían utilizando con fines políticos, únicamente para afectar la imagen de la institución y de paso a quienes hacen parte de la comunidad académica.

“Asimismo, rechaza cualquier intento de atribuirle actos de corrupción, pues tales señalamientos carecen de fundamento y no cuentan con bases serias que permitan comprometer a una institución de educación superior”, señaló la Universidad.

Mientras insisten desde la Fundación San José que son víctimas de los propios hechos que se gestaron en su universidad, aseguran que continúan apoyando las investigaciones que se adelantan por cuenta del escándalo con la entrega de títulos a Juliana Guerrero y lo que derivó de esas irregularidades.

“La Fundación de Educación Superior San José es víctima de las presuntas irregularidades que hoy se investigan y ha colaborado de manera plena y permanente con las autoridades para su esclarecimiento. Seguiremos actuando con responsabilidad, transparencia y respeto absoluto por el debido proceso”, advierte el comunicado.

Juliana Guerrero. | Foto: COLPRENSA