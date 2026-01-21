Nación

Habla funcionario del Gobierno que se graduó de cuatro carreras en un día en la San José: contó cómo hizo y si presentó Saber Pro

El hombre habló, por primera vez, después de que una congresista denunciara su caso en diálogo con SEMANA y que la polémica creciera.

Redacción Nación
21 de enero de 2026, 12:49 p. m.
Fundación San José en la lupa de la opinión pública.
Fundación San José en la lupa de la opinión pública. Foto: Foto 1: Fundación San José / Foto 2: Getty Images

La congresista Catherine Juvinao denunció en SEMANA que existiría un “cartel de títulos irregulares” en el Gobierno del presidente Gustavo Petro y todo se estaría dando al interior de la Fundación San José, que habría dado múltiples diplomas irregulares.

La representante a la Cámara reveló el caso de un funcionario del Ejecutivo, específicamente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que se graduó de cuatro carreras en un mismo día.

Esta persona obtuvo en una misma jornada los títulos de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Marketing Internacional, algo que a un joven le podría llevar muchos años.

Un funcionario del Gobierno se graduó de cuatro carreras el mismo día en la Fundación Universitaria San José: “¿Será que sí fueron a clases?”

Juvinao no entregó el nombre de este funcionario, pero el diario El Tiempo reveló en las últimas horas que se trata de Héctor Julio García Orduz. Este hombre es oriundo de Sogamoso, en Boyacá, e ingresó a la Dian como analista grado 2 en el mes de octubre de 2023.

De acuerdo con el medio mencionado, que accedió a la hoja de vida, además de los mencionados títulos, aparece que fue consejero de la juventud en la Registraduría Nacional, y asesor y director comercial de una inmobiliaria.

El hombre afirmó que no hubo nada irregular en sus cuatro títulos.
El hombre afirmó que no hubo nada irregular en sus cuatro títulos. Foto: Getty Images

García Orduz habló con ese diario y explicó que ingresó a la Fundación San José en el año 2020 y, en ese momento, fue cuando tuvo la opción, según él, de cursar las cuatro carreras al mismo tiempo.

El 60 % de la malla curricular de las carreras coincidía y la misma San José me dio la oportunidad de cursarlas en simultáneo”, manifestó.

Sobre cómo ingresó a la Dian, el sujeto afirmó que lo hizo después de participar en un concurso de méritos en 2021. “Quedé tercero en el examen y luego ingresé a la entidad por una ampliación de lista”, dijo.

Secretaria de Petro se graduó de tres carreras distintas el mismo día: títulos fueron entregados por la Fundación San José

Para entrar no necesitaba los títulos porque solo pedían tener un tecnólogo o haber cursado seis semestres de una carrera y, en mi caso, ya había hecho esa cantidad en Derecho de la Universidad de Boyacá”, añadió.

Sobre la presentación de las Pruebas Saber Pro, requisito fundamental para graduarse de cualquier carrera, el hombre sostuvo que solo presentó una y que en su momento tuvo una reunión en la Fundación San José donde le aseguraron que no necesitaba ninguna más.

Finalmente, García Orduz aprovechó para referirse a los duros comentarios que hizo la congresista Juvinao: “Es como si fuese un delito estudiar; esos señalamientos son para buscar réditos políticos”.

Juliana Guerrero y Fundación San José.
Juliana Guerrero también habría obtenido un título irregular expedido por la Fundación San José. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

Por el momento y pese a los llamados de varios sectores políticos y sociales, las autoridades no han tomado ninguna decisión de fondo en contra de la Fundación San José, institución que estaría involucrada en más casos irregulares de este tipo.

