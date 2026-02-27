Emprendedores

Davivienda y Seguros Bolívar buscan proyectos con propósito en nueva edición de ‘Social Skin’

La iniciativa prioriza proyectos enfocados en inclusión, educación, sostenibilidad y desarrollo comunitario.

Redacción Economía
27 de febrero de 2026, 11:02 a. m.
El emprendimiento social gana espacio como motor de desarrollo regional.
El emprendimiento social gana espacio como motor de desarrollo regional.

Davivienda y Seguros Bolívar lanzaron la octava edición de Social Skin, una iniciativa que busca identificar y fortalecer a jóvenes emprendedores de Colombia, Centroamérica y México que estén desarrollando proyectos innovadores con impacto social o ambiental.

El programa no solo entrega recursos económicos, sino que se ha consolidado como un ecosistema de acompañamiento para impulsar la sostenibilidad y el crecimiento de las iniciativas participantes.

En esta edición, los proyectos ganadores podrán recibir hasta USD 12.000 en apoyo económico, además de mentorías especializadas y acceso a redes de expertos que acompañan el proceso de escalamiento.

Los emprendimientos que se encuentren en etapa temprana o piloto también podrán acceder a USD 7.000, enfocados en fortalecer su modelo de negocio y aumentar su impacto.

Desde su creación, Social Skin ha evaluado más de 5.400 proyectos, ha entregado más de USD 500.000 en capital y ha brindado 290 horas de mentoría, convirtiéndose en una de las plataformas más relevantes de innovación social en la región.

Este año, además, se presentó Social Skin Academy, una ruta formativa dirigida a los proyectos que no lleguen a la etapa final, pero que demuestren alto potencial en innovación e impacto.

La academia, desarrollada en alianza con organizaciones como Rebel Business School, Google for Startups, AWS y Acumen Academy, ofrecerá formación estratégica para mejorar ventas, competitividad y sostenibilidad, sin requerir grandes inversiones iniciales.

La convocatoria está abierta para jóvenes de hasta 32 años, con proyectos en funcionamiento, conformados por al menos dos integrantes y alineados con áreas como bioeconomía, educación, salud, inclusión social, sostenibilidad ambiental y ciudades sostenibles. La inscripción es gratuita y se realiza a través del sitio oficial del programa

