Seguros Bolívar, incluida dentro de reconocido listado de empresas sostenibles: tuvo el puntaje más alto de Latinoamérica

Fueron analizadas más de 300 aseguradoras en todo el mundo.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 11:00 a. m.
Seguros Bolívar fue incluida como miembro del Sustainability Yearbook - 2026
Seguros Bolívar fue incluida como miembro del Sustainability Yearbook - 2026 Foto: Suministrada: Seguros Bolívar

Este miércoles, 18 de febrero, se conoció que Seguros Bolívar, una de las empresas reconocidas en el sector asegurador del país, fue incluida dentro del Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global, tras haber obtenido resultados sobresalientes en temas de sostenibilidad. Es importante recordar que dicho informe reconoce a empresas que tengan un buen desempeño en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el mundo.

De acuerdo con los datos del informe para esta edición, la compañía S&P Global evaluó cerca de 9.200 organizaciones de 59 industrias y seleccionó a las que presentaron los resultados más sólidos en su evaluación de sostenibilidad corporativa (Corporate Sustainability Assessment - CSA).

Con esta iniciativa, ahora las entidades promueven la incorporación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los procesos de evaluación y toma de decisiones de inversiones.
Con esta iniciativa, ahora las entidades promueven la incorporación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los procesos de evaluación y toma de decisiones de inversiones. Foto: Davivienda

Es importante entender que hacer parte de este informe, significa estar entre el grupo de empresas que lideran su sector en la manera cómo gestionan sus impactos y toman decisiones responsables.

“Acompañamos a más de 5,1 millones de clientes y mantenemos nuestro compromiso con la inclusión, ampliando el acceso a los seguros para poblaciones desatendidas. Hoy protegemos a 87 mil productores del agro, pymes y adultos mayores con soluciones agrícolas y de salud, y respaldamos a más de 268.000 trabajadores de pequeñas y medianas empresas frente a riesgos laborales, así como a más de 162.000 maestros en zonas rurales, incluidas las zonas más afectadas por el conflicto”, precisó Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar.

La banca híbrida toma fuerza: BBVA lanza un modelo que combina IA y atención personalizada

La selección se basa en una calificación obtenida en la CSA del año anterior, que evalúa el desempeño en tres dimensiones: ambiental, social y de gobierno corporativo. La empresa fue ubicada en el top 11 de aseguradoras con mejor desempeño a nivel global, en una evaluación que tuvo en cuenta 343 aseguradoras y reaseguradoras.

Seguros Bolívar fue incluida como miembro del Sustainability Yearbook - 2026
Seguros Bolívar fue incluida como miembro del Sustainability Yearbook - 2026 Foto: Suministrada: Seguros Bolívar

Obtuvo también la puntuación más alta en América Latina y el Caribe, consolidándose como referente regional en sostenibilidad dentro del sector asegurador.

Entre los avances que destaca la empresa, esta aseguró que fue la primera aseguradora carbono neutral del país, tras medir, reducir y compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Adicional a ello, acompañó a sus clientes en su transición hacia prácticas más sostenibles, entendiendo que la gestión del riesgo también implica prepararse frente a los desafíos climáticos.

“Durante el último año, Seguros Bolívar fortaleció sus prácticas de divulgación de información, avanzó en la integración de criterios ASG en su estrategia y consolidó iniciativas para acompañar a personas y empresas en la gestión de riesgos ambientales y sociales”, indicó la compañía en un comunicado.

Medioambiente
Seguros Bolívar fue incluida como miembro del Sustainability Yearbook - 2026 Foto: Getty Images

