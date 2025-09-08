Suscribirse

Seguros Bolívar reportó cierre de semestre con buen crecimiento: los segmentos que más impulsaron la empresa

Estas fueron las cifras de la compañía, que tiene más de 5.500 colaboradores.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 4:40 p. m.
Estas son las cifras registradas por la empresa. | Foto: Davivienda

Seguros Bolívar es una de las aseguradoras más importantes del país y que acuña un gran número de servicios y usuarios. Recientemente se conoció un nuevo reporte de la empresa, que indicó un buen cierre del primer semestre del 2025, con un incremento del 4,5% frente al mismo periodo del año anterior.

En números, se traduce en $2,87 billones de pesos en primas emitidas y un avance significativo hacia su meta anual de superar los $6,0 billones. Adicional a ello, entre las proyecciones de la empresa está un cierre por cerca de $750.000 millones.

Crecimiento economía. Inversión
Bolívar dio el reporte en cifras del primer semestre. | Foto: Adobe Stock

¿Cuáles líneas de negocio impulsaron el crecimiento?

De acuerdo con las cifras reportadas, el ramo de las ARL reportó un crecimiento del 19,3%, por encima del crecimiento del mercado del 8,6%, esto con más de 1,2 millones de trabajadores y 20.000 empresas que tomaron estos servicios.

Contexto: Compensar anuncia nuevo servicio de medicina prepagada; la EPS seguirá operando en el país

En el ramo de automotores, la compañía se impulsó un 6,2% al cierre del semestre con un notable incremento para el ramo de híbridos y eléctricos. La compañía tiene cerca de 204.000 conductores asegurados.

Los productos de seguros cambiaron para proteger a toda la familia.
Son varias las líneas de negocio que crecieron. | Foto: Getty Images

El ramo de Salud también es otra línea de negocios que registró una buena expansión, respaldando cerca de 85.000 familias. Este cubrimiento se ha hecho en consultas, tratamientos y terapias. En seguros de vida también hay 2,8 millones de asegurados.

Contexto: SuperIndustria formuló cargos en la UNGRD, luego de establecer esquema de corrupción en procesos de contratación

“Este año ratifica la importancia de los seguros como un refugio de tranquilidad para millones de colombianos. Seguimos invirtiendo en digitalización, inteligencia artificial y productos a la medida, con el propósito de atender mejor a las personas, porque cuando las personas están tranquilas el país progresa”, dijo Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar.

Los seguros de autos también registraron un crecimiento importante. | Foto: Getty Images

La aseguradora colombiana tiene cerca de 85 años de trayectoria. Cuenta actualmente con más de 5.500 colaboradores y supera actualmente los 5,3 millones de clientes y hace presencia actualmente en más de 20 ciudades del territorio nacional.

