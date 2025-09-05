De la mano con la Fiscalía General, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra exfuncionarios y excontratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en relación con los hechos de corrupción realizados en procesos de contratación adelantados por esa entidad en 2023 y 2024.

Así lo confirmó la entidad de vigilancia y control que dijo actuar en su misión de proteger la libre competencia.

Esto, tras establecer que se habría ejecutado un esquema de corrupción que afectó dicha libertad para competir, lo que sucedió con seis contratos de la UNGRD, que involucran un valor superior a 86 mil millones de pesos.

El principal objetivo de dichos contratos era la atención prioritaria para situaciones de emergencia para las comunidades más vulnerables de Colombia.

| Foto: Superindustria

Se amangualaron

Según estableció la SIC, de manera preliminar, el señor Luis Eduardo López Rosero “postuló sistemáticamente a los procesos de selección de la UNGRD empresas sometidas a su control, para aparentar que existía pluralidad de oferentes y una dinámica de competencia efectiva”.

Pero en realidad, las compañías actuaron de manera coordinada bajo el control de López Rosero. En el resultado, presentaron propuestas con sobrecostos sustanciales que, posteriormente, fueron utilizados para pagar sobornos a los funcionarios y contratistas de la UNGRD involucrados en esta práctica ilegal, informó la SIC.

La entidad de vigilancia mencionó principalmente a Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quienes se habrían encargado de direccionar los procesos a favor de las empresas controladas por López Rosero.

Olmedo López. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Actuaron de manera sistemática

De acuerdo con lo expresado por la Superintendencia, la conducta mencionada “tuvo un carácter sistemático”. Por lo tanto, la SIC tomó la decisión de formular pliego de cargos contra los funcionarios y contratistas de la UNGRD que participaron en la dinámica.

En el mismo sentido, actuó contra Luis Eduardo López Rosero, las sociedades que él controlaba y las personas que de manera activa u omisiva contribuyeron a la realización de la conducta ilegal que se presentó en este caso, señaló la entidad que dirige Cielo Rusinque.

Posible multa

En el documento emitido por la SIC se expresa que, de llegarse a acreditar de forma definitiva la responsabilidad de los investigados, la multa correspondiente podría ascender hasta a cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 142.350 millones de pesos a la conversión actual.

“Con esta actuación, la SIC reafirma su compromiso de combatir activamente las conductas de corrupción que afectan la libre competencia y que comprometen el sistema de compra pública, en perjuicio de las personas más necesitadas de nuestro país”, concluye el documento.